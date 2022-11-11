Повне репутаційне фіаско, – Коваленко пояснив, що для росіян означає втрата Херсона

Росіяни фактично втратили контроль за правобережжям Дніпра, накивавши п'ятами з Херсона. Ще раніше багато експертів і політиків прогнозували, що саме втрата цього обласного центру стане початком кінця для Росії.

Міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що з правобережжя росіяни відступатимуть тижнями. Втім, вони суттєво прискорили темпи втечі. Про це в ефірі 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Що для росіян означає втрата Херсона

Співрозмовник переконаний, що "стимул до прискорення" росіянам надали мужні воїни Збройних Сил України. Особливо обстрілами ствольної та реактивної артилерії, які тривали в ніч з 10 на 11 листопада.

Якщо сьогодні буде оголошено офіційно про те, що Херсон звільнено, тоді ми можемо казати про те, що правобережну частину Херсонщини звільнено. Це дуже важлива тактична та стратегічна перемога для ЗСУ,

– зазначає Олександр Коваленко.

Натомість для окупантів ця українська перемога стане тотальною ганьбою. Передовсім – це репутаційна поразка, адже тоді вони будуть схожими на блазнів.

"Вони вже – як блазні. Та той факт, що вони втратили єдиний обласний центр, який змогли окупувати у 2022 році – це повне репутаційне фіаско. Куди нижче? Нижче – це вже втікати з Криму", – переконаний оглядач.

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Росіяни кинули своїх у Херсоні

Фахівець також певен, що вже сьогодні можна говорити про те, що росіяни кинули частину своїх сил, втікаючи з Херсона. Адже протягом останніх 24 – 48 годин їхня втеча відбувалася хаотично.

Там справді вже були панічні настрої. Там не було такого, щоб вони якось упорядковано виводили свої підрозділи. Це відчувалося,

– запевняє Олександр Коваленко.

Він пояснює, що така ситуація виникла внаслідок того, що росіянам довелося фактично в кілька разів пришвидшити темпи втечі, оскільки контрнаступ українських військ супроводжувався ударами по їхніх позиціях.

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