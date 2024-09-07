Що допомогло зупинити росіян на Покровському напрямку: військове зведення від Світана

Україна зазнає величезного тиску в районі Покровська, що є стратегічно важливим містом. Проте Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська зуміли там зупинити просування росіян.

​​В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив ситуацію на фронті.

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Покровський напрямок

За його словами, там дійсно призупинено просування росіян. Приблизно з тиждень вони вже нікуди не рухаються. Навіть навпаки – на деяких позиціях ми покращуємо своє становище, адже "сірі зони" знову повернули під наш контроль якраз завдяки новим бригадам ні цьому напрямку.

Іншим механізмом не можна було б зупинити росіян. Тобто потрібно було обовʼязкове задіяння резервів на цьому напрямку,

– пояснив Роман Світан.

Він додав, що, крім особового складу, звісно, що потрібні боєприпаси. Саме те, що зараз вирішується на "Рамштайні". Перші кейси вже проговорені й підійдуть найближчим тижнем, адже вони будуть виділені переважно з європейських складів.

"Тобто цей напрямок посилили особовим складом, проте досі не вистачає техніки та боєприпасів", – підсумував військовий експерт.

Курський плацдарм

Роман Світан заявив, що курська операція вже виконала три задачі. Перша – завдати превентивного удару по російському угруповуванню в районі Суджі, яке збиралося для руху у бік Сум. Ця задача була виконана буквально в перші дні – угруповування було розсіяно, знищено й декілька росіян взяли в полон.

Друга задача – спробувати взяти в оперативне оточення так званий тьоткінский виступ, який виконали навіть зі збільшеними можливостями. Тобто відрізали не тільки Тьоткіно,

– розповів військовий експерт.

Він зазначив, що третя задача – це так зване сковування військ. Основна задача якої – сковувати більшу частину резервів противника на цьому напрямку. Вже більш ніж пів сотні тисяч росіян розташовані на курському напрямку, де намагаються відбудувати лінію оборони.