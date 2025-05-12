Будемо гнати ворога, – генерал армії сказав, що може повністю змінити оборонну стратегію України

Стратегія росіян може зазнати краху через новітні постачання озброєння Україні. Імовірно, вони лише зростатимуть у відповідь на дії Путіна.

Генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу заявив, що якщо Росія не змінить поведінки на фронті й не наблизиться до переговорного процесу – постачання озброєння Україні лише зростатимуть. Україна отримає нові типи озброєння.

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Як військова допомога вплине на фронт

Україні надійдуть тисячі БПЛА та сотні ударних систем.

А це здатне докорінно змінити стратегію оборони. У такому разі наступи ворога припиняться – ми почнемо гнати їх з усіх напрямків,

– наголосив Микола Маломуж.



Він додав, що попри значні втрати серед військових, Росія не досягає жодного реального прориву. Її війська зазнають поразок у багатьох напрямках. Маломуж переконаний: будь-яка нова спроба Путіна загострити ситуацію буде зламана під тиском нового етапу західної підтримки.

"Він може говорити про "нескінченний потенціал" і "тисячі балістичних ракет", але це – лише міфи. Насправді його ресурси вичерпані. За останній тиждень ми знищили до 10 тисяч російських військових, за місяць – до 42 – 45 тисяч. Це ціла армія. І це повторюється щомісяця. А Росія вже не здатна поповнювати такі втрати", – підкреслив Маломуж.

За його словами, ключовий сигнал – із Заходу: ракети вже постачаються. Дональд Трамп заявив, що США нададуть Україні все необхідне озброєння. Це підтвердили в Пентагоні, в Польщі та Франції – лідери країн висловили готовність до системної підтримки України.

Це вже не просто підтримка – це побудова нової технологічної моделі Збройних сил України, яка здатна перемогти Росію на полі бою. Путін перейшов межу – і дуже дорого за це заплатить,

– сказав Микола Маломуж.

Він додав, що Росія вже не здатна не лише наступати, а й ефективно оборонятися. Вона програє. І це – кінець традиційної "путінської стратегії".