На Курщині тривають понад 40 боїв, на Покровському напрямку в росіян великі втрати

Генштаб оприлюднив традиційний вечірній звіт. Інформація про події, викладена в ньому, актуальна на 22:00 6 січня.

З початку доби відбулося 199 бойових зіткнень. Деталі передає 24 Канал з посиланням на допис Генштабу. Також ГШ повідомив про втрати росіян у Курській області.

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Яка ситуація на фронті на вечір 6 січня

Українські захисники завдають росіянам ефективного вогневого ураження та виснажують їх по всій лінії фронту. Окупанти активно обстрілюють КАБами.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки противника в районі Вовчанська. Росіяни били КАБами по районах населених пунктів Орішанка, Золочів та Уди, некерованими авіаційними ракетами (НАР) вдарили по Граніву Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших оборонців у районах Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили всі атаки. По Артільному били КАБом.

На Лиманському напрямку протягом доби загарбники 13 разів атакували наші позиції неподалік Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки. Наразі точаться два бої.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві безуспішні спроби наступу на позиції наших підрозділів у районі Білогорівки. На Сіверськ скинули 12 авіабомб.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок. Усі атаки зупинили. Некерованими авіаційними ракетами ворог атакував Ступочки.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу вони сконцентрували поблизу Щербинівки та Торецька. Триває один бій. Противник завдав авіаційних ударів КАБами в районах Катеринівки, Торецька, Олександра-Калинового та Олександро-Шультиного.

На Покровському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка, Ясенове, Новоєлизаветівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ. Тривають 10 боїв. Авіаударів на напрямку зазнали Олександропіль, Тарасівка та Гродівка.

У росіян значні втрати: знешкоджено 375 окупантів, 185 з них – безповоротно. Знищено три автомобілі, антену управління БпЛА, три мотоцикли, три багі, три артилерійські системи, пошкоджено дві одиниці автомобільного транспорту та дві гармати противника.

На Курахівському напрямку ворог 25 разів атакував наші позиції поблизу Слов'янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного, два бої продовжуються. В районі Андріївки ворог скинув дві керовані авіабомби.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 13 наступальних дій неподалік Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського. Два боєзіткнення досі продовжуються. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Новопіль, Олексіївка, Велика Новосілка та Костянтинопіль.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника поблизу Новоданилівки. Степногірськ ворог атакував НАРами.

На Придніпровському напрямку агресор один раз безрезультатно атакував позиції наших військ.

Щодо Курської області, то там ЗСУ відбили 44 ворожі атаки, ще 42 боєзіткнення тривають.