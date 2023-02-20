Росія атакуватиме, але не 23 – 24 лютого: прогноз військового аналітика до річниці війни

В Україні усі з побоюванням очікують 24 лютого, річницю повномасштабного вторгнення Росії. Ймовірно, окупанти будуть завдавати ракетних ударів та спробують застосувати авіацію, але не 23 – 24 лютого.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий аналітик Олексій Гетьман. На його думку, росіяни посилять атаки або на півдні, або на Луганському напрямку, або біля Бахмута на Донеччині.

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Ворог може застосувати авіацію

Гетьман переконаний, що Україну, швидше за все, очікують масовані ракетні удари, але не 23 – 24 лютого. Росія завдасть ударів трохи пізніше, коли українці трохи розслабляться. За його словами, окупанти будуть комбінувати ракетні обстріли з повітряними кульками, які виснажують роботу української ППО.

"Звісно, вони будуть комбінувати ці атаки з повітряними кульками, які перенавантажують нашу протиповітряну оборону. Будуть шахіди, швидше за все. Це можуть бути залишки їхніх балістичних ракет "Іскандер", "Калібри", все, що в них є", – сказав він.

Також військовий аналітик вважає, що Росія спробує застосувати авіацію, бо на початку вторгнення вони також масово її використовували.

Є таке передчуття, що росіяни спробують застосувати авіацію. Бо після початку вторгнення вони масово її застосовували, тому що були великі втрати. А зараз вони все ставлять на карту. У них нема іншого виходу,

– зауважив Гетьман.

Натомість очікувати масштабних дій на суходолі не варто, бо там вони й так роблять усе можливе, вважає Гетьман. Він припустив, що загарбники можуть посилити атаки або на півдні, або на Луганському напрямку, або біля Бахмута на Донеччині.

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