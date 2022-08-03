Запасайтесь на зиму: які продукти подешевшають у серпні

Останній місяць літа в українців асоціюється зі збором урожаю. Крім того, саме на цей період припадає заготівля продуктів на зиму. Розповідаємо, які культури подешевшають у серпні.

Аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин розповіла, які продукти подешевшають у серпні. Вона підкреслила, що на цей місяць припадає збір урожаю, зокрема овочівництва.

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Суттєво подешевшають овочі

Експертка наголошує, що у серпні на прилавках буде достатньо помідорів, перцю, баклажанів, цибулі, моркви, буряків, різних видів капусти та інших овочів. Це й стане причиною здешевлення цієї категорії продукції. І, власне, саме тому на серпень припадає заготівля на зиму. Мовиться як про консервації, так і про заморозку.

Хоча цього року ситуація може трохи відрізнятися з попередніми роками, адже через тимчасову блокаду Херсонської області та відсутності постачання з цього регіону, не варто очікувати дуже низьких цін, однак тенденція до зниження в порівнянні з липнем однозначно спостерігатиметься,

– додала Литвин.

Вигідно можна буде купити яблука

Світлана Литвин переконана, що у серпні за вигідною ціною можна буде придбати яблука. Їх також буде достатньо на прилавках як ринків, так і крамниць.

Натомість очікувати здешевлення зернових культур в останній місяць літа не варто. А все тому, що у серпні його лише збирають. До потрапляння на прилавки цей вид продукції повинен пройти певний процес підготовки – сушку, обробку, фасування й інше. Тож тут слід розраховувати на вересень.

Можна буде зекономити на гречці, але восени

Аналітикиня додала, що найбільш помітно знизиться ціна на гречку. Але станеться це вже після збору цьогорічного врожаю. Водночас слід розуміти, що ця культура не опуститься в ціні до довоєнного рівня. На це вплинув як її дефіцит, так і певний ажіотаж.

Зауважимо, що на формування цін на продовольство безпосередньо впливає ріст курсу долара. Причому у відсотковому співвідношенні вартість продукції може зрости суттєвіше, ніж сама валюта.

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