Що має бути в "екстреній валізці" у холодну пору: поради від МВС
Джерело:Міністерство внутрішніх справ
В умовах війни потрібно завжди мати підготовлену "екстрену валізу". Що саме туди покласти у холодну пору, читайте у нашому матеріалі.
"Екстрену валізку" потрібно зібрати, аби максимально швидко евакуюватися у разі небезпеки. Що ж покласти туди у холодну пору року, розповіли в МВС.
До теми "Тривожний наплічник": що брати з собою в першу чергу
У так звану "екстрену валізку" необхідно покласти:
- документи та їх копії;
- готівку;
- ключі та їх дублікати;
- набір теплого одягу;
- радіоприймач;
- ліхтарик, сірники, свічки, компас;
- багатофункціональний ніж;
- аптечку;
- посуд (бажано металевий);
- запас продуктів тривалого зберігання та води на тиждень.
Можуть знадобитися скотч та поліетиленові пакети. Також за можливості покладіть спальний мішок і каремат.Зверніть увагу! В МВС наголосили, що важливо, аби у разі небезпеки ви могли бігти. Тож беріть лише речі першої необхідності, які можуть знадобитися під час екстреної ситуації.
Що має бути в "екстреній валізі" у холодну пору: дивіться відео
Як саме зібрати "екстрену валізку": коротко про головне
Важливі документи краще тримати при собі, а от ксерокопії – герметично запакувати та тримати у валізі зовні, аби за потреби, швидко їх витягти.
Вміст валізи не повинен перевищувати 20 кілограмів. В іншому випадку вона може бути важкою ношею, а не порятунком. Рятувальники нагадують, що найкращий варіант – рюкзак.
Також потрібно мати чіткий план маршруту. Та головне – зберігати спокій.
Вас може зацікавити – поради фахівців, як збирати "тривожну валізу": дивіться відео