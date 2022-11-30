Що має бути в "екстреній валізці" у холодну пору: поради від МВС

В умовах війни потрібно завжди мати підготовлену "екстрену валізу". Що саме туди покласти у холодну пору, читайте у нашому матеріалі.

"Екстрену валізку" потрібно зібрати, аби максимально швидко евакуюватися у разі небезпеки. Що ж покласти туди у холодну пору року, розповіли в МВС.

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У так звану "екстрену валізку" необхідно покласти:

документи та їх копії;

готівку;

ключі та їх дублікати;

набір теплого одягу;

радіоприймач;

ліхтарик, сірники, свічки, компас;

багатофункціональний ніж;

аптечку;

посуд (бажано металевий);

запас продуктів тривалого зберігання та води на тиждень.

Можуть знадобитися скотч та поліетиленові пакети. Також за можливості покладіть спальний мішок і каремат.

Що має бути в "екстреній валізі" у холодну пору: дивіться відео

Як саме зібрати "екстрену валізку": коротко про головне

В МВС наголосили, що важливо, аби у разі небезпеки ви могли бігти. Тожякі можуть знадобитися під час екстреної ситуації.

Важливі документи краще тримати при собі, а от ксерокопії – герметично запакувати та тримати у валізі зовні, аби за потреби, швидко їх витягти.

Вміст валізи не повинен перевищувати 20 кілограмів. В іншому випадку вона може бути важкою ношею, а не порятунком. Рятувальники нагадують, що найкращий варіант – рюкзак.

Також потрібно мати чіткий план маршруту. Та головне – зберігати спокій.

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