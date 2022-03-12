Що ми маємо зробити – щоб число 79 хоча б не зростало, – Зеленський про загиблих дітей

Російські окупанти продовжують винищення мирного населення України. І часто їх жертвами стають і діти. Загалом з початку війни є підтверджені випадки загибелі 79 дітей від рук російських військових злочинців.

Володимир Зеленський записав відеозвернення до італійців, які вийшли на мітинг на підтримку України. Про це повідомляє 24 канал.

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Особливу увагу президент України приділив загиблим дітям.

"І що ми повинні зробити? Ми всі – український народ, і ви, європейці, щоб це число 79 не змінилося. Не зростало. І щоб Європа не забула Україну та 79", – наголосив Володимир Зеленський.