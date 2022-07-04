Офіцер армії Ізраїлю сказав, що може пришвидшити терміни перемоги України

Війна – це продовження політики, де дві сторони абсолютно не згідні із концептами її завершення. Тобто Україну абсолютно не влаштовують вимоги Росії й навпаки.

Саме тому дві сторони й не ведуть перемовини, тому що немає про що говорити, а також через геноцид, який здійснює Росія. Про це 24 каналу розповів офіцер армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін.

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Він зазначив, що Росія готує своє суспільство до затяжної війни, так званого прихованого режиму воєнного часу.

Це говорить про те, що війна на роки, на довго. До цього українцям треба підготуватися морально,

– зазначив Ігаль Левін.

"Ми знаємо, що такі війни можуть тривати довгі роки. Війна в Афганістані була 20 років. Тому цілком можливо, що (в Україні – 24 канал) триватиме й роки, й 10 років", – розповів офіцер армії оборони Ізраїлю.

Він додав, що при цьому інтенсивність може знижуватися, а потім збільшуватися. На це впливають навіть пори року, зокрема буря чи сніг.

Що пришвидшить терміни української перемоги

За словами експерта, пришвидшить не просто зброя Заходу, а її реалізація. От зараз, коли поступили HIMARS, можна бити по частинах Росії, а можна по складах і штабах. Для цього в Україні має ідеально працювати розвідка, яка буде знати, де розташовані ці склади.

Ігаль Левін акцентував, що насправді впливає дуже багато факторів. Наприклад, навіть контрнаступ України, який зараз розвивається під Херсоном, наскільки він буде успішним.

З острова Зміїний ніхто не очікував, що вони (росіяни – 24 канал) втечуть в один день. Думка була щодо довгого протистояння на острові, постійне знищення їх техніки та живої сили, поки не підуть. Те, що це відбудеться прямо "завтра", – було невідомо. Але вони пішли,

– пригадав Ігаль Левін.

Він припустив, якщо Україна створить пекельні умови на Півдні, тобто будуть зруйновані всі мости, залізничні шляхи, працюватимуть партизани, HIMARS будуть бити по базах, то в росіян не буде можливості тримати Херсон. Їм прийдеться піти так, як вони пішли з-під Києва.

Крім того, на думку експерта, можуть вплинути певні процеси в самій Росії, адже це абсолютно непередбачувано.

"Як відбувалися революції в Росії в минулому? Це були провали у війнах. Можливо, що розгром Росії на Півдні України, покидання його, загроза Криму – вплинуть на настрої в самій Росії", – припустив Ігаль Левін.

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