Чмут пояснив, чому технології та нове озброєння не здатні змінити хід війни
Тарас Чмут висловив свою думку про пошуки так званого геймченджера війни. За його словами, попри надії на західну бронетехніку, новітні дрони та літаки F-16, жодна з цих технологій не стала ключем до перемоги.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута в інтерв'ю УП. Він наголосив, що насправді справжнім геймченджером є люди, а не технологічні новинки.
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Що, на думку Чмута, може змінити хід війни
Раніше суспільство вірило, що хід війни зможуть змінити західна бронетехніка, новітні дрони, літаки F-16. Втім, все це озброєння так і не змогло докорінно змінити хід війни. Втім, Чмут заявив, що все ж є реальний гемченджер війни.
Він зветься люди. Ми дивимося на технології, а треба дивитися на людей. Люди вирішують війну, люди воюють, люди застосовують технології – все зводиться до людей. Нам треба кардинально змінювати навчання і підготовку, нам треба проводити велику кадрову реформу і трансформацію Сил оборони,
– наголосив Чмут.
Він додав, що українцям потрібно припинити надіятися на західні технології і вкладати ресурс у людей, які все ще є вмотивованими та здатні показувати результат на полі бою у стратегічній війні.
Чи буде ШІ вирішальним фактором у війні в майбутньому
Чмут також прокоментував слова колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який зазначив, що штучний інтелект стане головним фактором на полі бою в майбутньому. Він заперечив цю думку і зазначив, що наразі війна відбувається "тут і зараз".
"Це складні технології, про які говорить колишній главком Залужний. Вони будуть впливати на поле бою не завтра, не через місяць, не в лютому і навіть не в червні. А весь цей час нам треба воювати. Як показує досвід США, маючи найкращу зброю, найкращі технології, найбільші бюджети, вони чомусь не перемогли ні в Іраку, ні в Афганістані. То маленька і доволі небагата Україна має щось винайти і перемогти велику і багату Росію в технологічному плані?", – зазначив він.
Крім того, Чмут пригадав слова Залужного, коли той отримав посаду головкома і заявив, що "потрібно повернутися обличчям до людей", тому голова фонду наголосив, що настав час знову зробити людину центральною фігурою на полі бою і головною в системі Збройних сил.