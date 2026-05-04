До кінця року можна закінчити війну, – Курт Волкер сказав, що змусить Путіна зупинитися

Росія поки не стоїть на порозі революції чи швидкого падіння режиму, але тиск війни на її систему вже посилюється. Кремль дедалі гостріше стикається з вибором між продовженням бойових дій і потребою втримати державу від подальшого виснаження.

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу у рамках Київського безпекового форуму пояснив, що може змусити Володимира Путіна зупинитися. На його думку, вирішальними тут стануть не політичні жести, а гроші, стан армії та межа, до якої дійде сама російська система.

Що може змусити Путіна зупинити війну?

Швидкої революції в Росії або легкого повалення Путіна Курт Волкер не прогнозує, бо той роками збирав під себе всі головні важелі впливу – внутрішні й зовнішні спецслужби, поліцію, армію, військову розвідку, державні підприємства та частину олігархів. Але саме ця система вже підходить до межі, коли продовжувати війну стає дедалі важче: Путін опиняється в більшій ізоляції, підтримка слабшає, а всередині країни зникає впевненість, що нинішній курс має сенс.

Я не думаю, що революція чи спроба перевороту відбудеться легко. Однак ми вже бачимо, що Путін більше не може продовжувати. Система перестає працювати, підтримки більше немає. Він перебуває у певній ізоляції. У якийсь момент Путін постане перед вибором: зберегти державу або продовжувати війну,

– сказав Волкер.

Що довше триватимуть бойові дії, то сильнішим буде тиск не лише на російську економіку, а й на саму вертикаль влади. Проблема для Кремля може визріти вже всередині різних гілок системи, тому припинення вогню в певний момент стане не жестом доброї волі, а способом виграти час, стабілізувати ситуацію і не довести державний механізм до внутрішнього спротиву.

До уваги! Європейська розвідка оприлюднила дані, за якими в російських елітах існують побоювання щодо можливого внутрішнього перевороту, а серед фігур, пов'язаних із таким ризиком, називають Сергія Шойгу. Попри відставку з посади міністра оборони у 2024 році, він зберіг значний вплив у силовому блоці як секретар Ради безпеки Росії, а справи проти людей з його оточення, зокрема проти колишнього заступника Руслана Цалікова, лише посилюють напругу всередині російської верхівки.

Волкер вважає, що за кілька місяців або до кінця року Путін може дійти до рішення про припинення вогню. На його думку, Кремль підштовхнуть до цього насамперед фінанси, стан армії та погіршення ситуації всередині самої російської системи.

Я сказав, що це може відбутися за кілька місяців чи до кінця року. Думаю, фінанси мають для Путіна велике значення. Зараз він отримує дещо більше грошей завдяки надприбутку від нафти, але це не стільки, скільки він міг би отримати. Це зіграє велику роль,

– наголосив Волкер.

Кремль і далі може сподіватися, що зуміє переграти Захід і змусити Дональда Трампа тиснути на Україну, але цього не станеться, тоді як економіка і військова машина Росії вже заходять у "червону зону", а ситуація не поліпшується, а погіршується.

Нафта дала Путіну перепочинок, але не вихід

Війна США проти Ірану справді вплинула і на хід війни Росії проти України. Кремль отримав кілька місяців додаткового прибутку від нафти, а разом із ним і коротке відчуття, що може тягнути бойові дії довше, ніж здавалося ще недавно.

Думаю, ми вже рухалися в напрямку, коли Росія програвала фінансово, економічно та військово. Це вже відбувалося. А тепер ми дали Росії кілька місяців фінансового надприбутку,

– сказав Волкер.

Проте, цей запас часу не ламає загальної тенденції. Якщо тиск на російські фінанси та армію збережеться, Путіну доведеться думати вже не про те, як дотиснути Україну, а про те, як не загнати власну систему в ще глибшу кризу.

Не думаю, що Володимир Путін переймається загальним станом економіки – його не цікавить, як живуть люди. Він вважає, що росіяни можуть страждати безмежно,

– підкреслив Волкер.

Для нього вирішальним є здатність і далі платити за армію, виробляти нову техніку і тримати війну в тому самому темпі. Саме з цим у Кремля вже починаються проблеми, а високі ціни на нафту не зможуть довго їх прикривати.

До слова: в ISW вважають, що додаткові доходи Росії від зростання цін на нафту не здатні перекрити її економічні проблеми, оскільки ці кошти швидко з'їдають воєнні витрати, зокрема збільшені з середини лютого виплати за нові контракти з міноборони. Водночас нафтопереробка в Росії впала до 4,69 мільйона барелів на добу, що стало найнижчим показником із грудня 2009 року: Bloomberg пов'язує це з ударами України по нафтовій інфраструктурі, тоді як AP зазначає, що вплив цих атак на доходи Кремля поки оцінюють по-різному.

Вашингтону все одно доведеться домовлятися з Іраном, а це потягне за собою зниження нафтових цін. Тоді перед Кремлем знову постане те саме питання, яке зараз лише ненадовго відсунулося: чи вистачить ресурсів, щоб і далі вести війну.

Кремль може подати паузу без відмови від своїх заяв

Ще до саміту на Алясці західні медіа писали, що Путін зібрав найближче оточення і запитав, чи готове воно до завершення війни. У відповідь почув згоду, але з умовою: Україна має прийняти російські вимоги і віддати Донбас.

Нагадаємо! У Кремлі тиснуть на Київ через тему переговорів і вимагають "болісних рішень". Дмитро Пєсков заявив, що для припинення вогню Україна має погодитися на виведення ЗСУ з Донбасу, інакше умови нібито стануть ще гіршими. Водночас Київ цю позицію відкидає: Володимир Зеленський раніше наголошував, що відмова від Донбасу відкриє Росії шлях для подальшого наступу і означатиме, що держава фактично покине людей, які залишаються на підконтрольній Україні частині регіону.

Водночас остаточно визначати, що саме вважати "російськими умовами", у Кремлі може тільки сам Путін. Саме тому він у будь-який момент може змінити тон і заявити, що на певному етапі вже отримав те, що вважав достатнім результатом.

Путін сам вирішує, якими є "російські умови",

– сказав Волкер.

За такого сценарію зупинку бойових дій у Кремлі можуть подати не як слабкість чи відступ, а як нібито свідоме політичне рішення. Для внутрішньої аудиторії це можуть загорнути в риторику про "перший етап", "досягнуті цілі" і "гуманітарні міркування", щоб не визнавати, що насправді Росія вперлася в межу своїх можливостей.

Він може сказати, що на першому етапі вони досягнули достатніх результатів, що це була жорстока війна для українського народу, тож вони роблять паузу з гуманітарних міркувань,

– пояснив Волкер.

Для України така пауза могла б стати не просто перепочинком, а часом для зміцнення власних позицій. Ішлося б про те, щоб закріпити припинення вогню, краще інтегрувати ППО із західними системами, розгорнути коаліцію охочих, отримати безпекові гарантії і швидше рухатися до вступу в ЄС.

Останні новини про мирні переговори і тиск на Кремль

Улітку 2026 року для Кремля може настати переломний момент у війні проти України. На саміті Європейської політичної спільноти у Єревані Володимир Зеленський заявив, що саме тоді Путін вирішуватиме, чи намагатися далі розширювати війну, чи переходити до дипломатії, хоча в РНБО водночас вказують, що російська армія має план бойових дій щонайменше до осені.

29 квітня генерал Кіт Келлог заявив, що Росія не виграє цю війну, і закликав Кремль повернутися до переговорів. Він наголосив, що Москва не досягла своїх головних цілей, не змогла захопити значно більше української території й навряд чи отримає решту Донбасу, тоді як втрати російської армії вже оцінюють у 1,2 – 1,4 мільйона убитими і пораненими.

Паралельно в самій Росії зростає нервозність у верхівці. За даними європейської розвідки, Путін посилив особисту охорону, обмежив коло контактів і ввів додаткові заходи безпеки після вбивств російських військових керівників, а в Кремлі побоюються витоків інформації, змов і нових спроб заколоту.