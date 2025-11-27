Україна здатна стримати Росію: в ISW назвали ключові умови, як зупинити окупантів

ЗСУ стримують натиск окупантів на полі бою. Україна здатна зупинити подальше просування ворога і стабілізувати ситуацію на фронті за умови своєчасної військової підтримки партнерів у поєднанні з санкціями.

Що змусить припинити просування росіян?

У звіті йдеться, що ЗСУ "довели свою ефективність у стримуванні просування російських військ та проведенні успішних контрнаступів, особливо за умови їхнього гарного особового складу та оснащення".

Зокрема, Україна змусила ворога вивести свої підрозділи з Київщини та інших регіонів півночі України у квітні 2022 року, звільнила значну частину Харківської області під час контрнаступу у вересні та жовтні 2022 року, а також змусила Росію залишити правобережну Херсонщину у листопаді 2022 року.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Сили оборони "завдали Росії непропорційно високих втрат порівняно з обсягом здобутків", змушуючи агресора витрачати час, людські ресурси та техніку на виснажливі наступальні дії.

Фахівці нагадали, що захисники України також зірвали російські наступи на північ Харківської та Сумської областей навесні 2024 року та в січні 2025 року відповідно. Вказується, що Україна змусила Росію розпочати позиційну війну, яка позбавляє країну-агресорку можливості проводити оперативний маневр.

Своєчасна та достатня західна військова допомога та продаж зброї Україні, у поєднанні з рішучими економічними заходами США та інших західних країн проти Росії, можуть дозволити Україні зупинити просування Росії на полі бою, особливо якщо українські війська використовуватимуть свої добре розвинені укріплення в Донецькій області,

– пише ISW.

