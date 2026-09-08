Через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва (за що їм велика дяка), щоб послухати вже в столиці країни ту позицію, яку ми озвучуємо постійно: Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок щодо територій, суверенітету і безпеки. Про це пише Микола Бєлєсков.

Чому представники Трампа приїхали до України?

Цей візит представників США до Києва – не наслідок того, що хтось там в американському уряді став надмірно проукраїнським. Це відображення того, що в 2025 році Україні вдалося напрацювати рамку, яка дозволяє нам стояти на фронті.

Європейські гроші і роботизована революція дозволила сповільнити темпи наступу Росії, попередити будь-які прориви нашої оборони і вивести ціну за більш повільні просування росіян до 40 тисяч вбитими і пораненими на місяць. Плюс посилення масштабу і темпу стратегічних ударів по Росії. Усе це те, що не може ігнорувати американська дипломатія.

Дії Трампа не наближають мир

Але нинішній візит як і загалом мирний процес імені Дональда Трампа вибудуваний таким чином, що не наближає мир. І це було очевидно ще в 2025 році.

Між Україною і Росією немає поля для компромісу, виходячи із того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0 не зробили нічого, щоб рівень вимог Кремля зменшити системною політикою підтримки України і тиску на Росію.

Так само спроби витиснути із України поступки не дали бажаного для США і Росії результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки цієї війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін функціонувати далі, не зважаючи на взаємний обмін ударами, а також здатністю залучати ресурси для дій на фронті та ударів по тилу.

Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок. Але це не причина зовнішнім оглядачам займатися самообманом і не називати речі своїми іменами.