Міноборони країни-агресорки оголосило про те, що російські війська буцімто взяли під контроль всю Курську область. Про це начальник генштабу Росії Герасимов доповів очільнику Кремля Путіну. Однак цю інформацію першими почали спростовувати як раз ворожі Z-пабліки.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу пояснив, що це давня тактика російського військового командування – звітувати перед вищим начальством про успіхи армії, яких немає, зі сподіваннями досягнути їх згодом.

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Яку тактику застосовує ворог для здобуття швидкого результату?

В Росії, як зазначив Ступак, серед військового керівництва після таких звітів певні люди отримують нагороди й звання, але ж ці вказані території потім треба дійсно взяти під контроль. Керівництво вимагає дати швидкі результати.

Є дуже розповсюджений термін "військовий кредит", коли території беруть авансом на папері, для рапортів, щоб прозвітувати нагору. Вказують, що взяли низку населених пунктів, розписують якими активними діями це відбувалось,

– озвучив Ступак.

Тоді країна-агресорка на полі болі бою вдається до "м'ясних штурмів". Увесь світ дивується навіщо російська армія це робить. Колишній співробітник СБУ зауважив, що для того, аби швидко наздогнати на землі те, що вже є на папері.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська й надалі зберігають свою присутність в Росії, зокрема у Курській області. В українському Генштабі повідомили, що операція Сил оборони України на Курщині продовжується. Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою. Станом на ранок 28 квітня українські захисники зупинили там 23 штурмові дії противника.