Що означає "локаційно втрачені БпЛА": військовий пояснив, як працює РЕБ

Щодня у зведення Генштабу чи Повітряних Сил українці бачать фразу "локаційно втрачені БпЛА". Це окрема категорія, яку військові віднедавна зазначають поряд з кількістю збитих під час російських атак повітряних цілей.

Це результат роботи систем РЕБ, пояснив 24 Каналу командри екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш, відповідаючи на питання, що слід розуміти під терміном "локаційно втрачені".

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Україна має РЕБ великого радіусу дії

Річ у тім, що під час відбиття повітряних атак ворога Сили Оборони застосовують не лише зброю, за допомогою якої збивають повітряні цілі. Також активно використовуються і потужні системи радіоелектронної боротьби, які знешкоджують ворожі безпілотники. Але не вогнем, а електромагнітними імпульсами.

Це робота комплексів радіоелектронної боротьби, але глобальнішого масштабу. На відміну від РЕБу, який встановлюється на дах автомобіля і діє в радіусі 50 метрів, є величезні РЕБи, які знищують коптери противника у значно більшому радіусі,

– пояснив Андрій Отченаш.

Нагадаємо, Україна нещодавно створила новітню зброю для протидії російсько-іранським "шахедам". Мова йде про БпЛА Sting, сконструйований за принципом дрона-перехоплювача.