Глава МЗС Росії Сергій Лавров написав статтю про Захід та Україну. Вона викрила справжнє ставлення Кремля до ідеї завершення війни.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, стаття Лаврова вкотре підтверджує, що Кремль не зацікавлений у жодних ініціативах, які не передбачають фактичної капітуляції України.

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Як правильно оцінити статтю Лаврова про Європу та Україну?

У своїй статті під назвою "Деякі думки вголос про врегулювання української кризи, Європи та глобальної безпеки" російський міністр розкритикував 5 умов справедливого та тривалого миру, викладених у спільній заяві України, Франції, Великої Британії та Німеччини 7 червня.

Лавров заявив, що Росія не може вести змістовні переговори з Європою, оскільки вона підтримує Україну і тому не може бути нейтральним посередником.

Кремль і надалі намагається усунути Європу від участі у мирному процесі. Москва виступає проти європейських миротворців і гарантій безпеки для України, водночас просуваючи тезу, що головними учасниками переговорів мають бути лише США та Росія.

Окрім того, Лавров також підтвердив, що Росія не змінює своєї позиції на переговорах і, як і раніше, наполягає на виконанні своїх максималістських вимог.

Також він наголосив, що Москва хоче реалізувати нібито досягнуті домовленості після американо-російського саміту на Алясці у серпні 2025 року. Водночас жодних офіційних документів, які б підтверджували існування таких домовленостей, немає.

Аналітики вважають, що Кремль користується відсутністю таких підтверджень, щоб приховати своє небажання йти на компроміси та відмовлятися від своїх максималістських цілей у війні проти України.

У статті Лавров повторив основні вимоги Кремля. Серед них – гарантії безпеки для західних кордонів Росії, а також гарантії від Європи щодо захисту російськомовних громадян і православної віри. Він дав зрозуміти, що Росія й надалі використовуватиме на перемовинах ті самі аргументи, якими виправдовує своє вторгнення в Україну.