Росія підробляла докази і не сприяла слідству: що означає вирок у справі MH17

Окружний суд Гааги 17 листопада виніс перші вироки у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній. Трьом бойовикам дали довічне ув'язнення. Однак це лише перший крок до встановлення правди та покарання решти винуватців.

Найперше – визнали причетність Росії. ️З травня 2014 року Москва контролювала бойовиків, фінансувала їх та постачала на Донбас зброю. Також з Кремля призначали ватажків бойовиків.

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Вирок розбив брехню Росії

Суд закріпив участь Росії як юридичний факт. Цим рішенням спростували брехню, яку 8 років поширювала кремлівська пропаганда, оскільки Росія заперечувала свою причетність до війни на Донбасі та брехала світу про "громадянську війну" в Україні. ️

Суддя озвучив, що "Боїнг" збили із ЗРК "Бук", який належав 53-й зенітній ракетній бригаді російської армії. Ракету привезли з Росії, а після авіакатастрофи відвезли назад.

Росія підробляла докази

Під час розслідування довели, що російська сторона свідомо підробляла докази, аби ввести слідство в оману. Росія ніяк не сприяла слідству та ігнорувала запити щодо міжнародної правової допомоги.

Суд визнав об’єктивність слідства і його якісну роботу. ️Вирок винесли, базуючись на доказах, зібраних міжнародною Об’єднаною слідчою групою. До її роботи долучились українські правоохоронці, що підвищує міжнародний авторитет України.

Будуть і наступні вироки

Радник глави ОП Михайло Подоляк відзначив, що вирок – важливий юридичний прецедент для подальшого процесу над усіма російськими воєнними злочинцями. Зокрема, й над президентом Росії Путіним. Подоляк наголосив, що зло має бути покаране конкретними вироками.

Крім того, це ставить світ перед фактом, що Росія – держава-терорист, а її жертвами можуть стати не тільки українці.

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