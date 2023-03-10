Реформи в Україні: Європарламентарі назвали перешкоду до вступу в ЄС

Депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Галер розповів, що є перешкодою до вступу України в ЄС. Він наголосив, що необхідно, аби українські закони відповідали всім європейським правилам.

За його словами, суди, антикорупційні процеси та децентралізація – це "три реформи з багатьох, які є дуже важливими".

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В ЄС назвали головну перешкоду

Водночас він наголосив на тому, що для вступу в Євросоюз необхідно, аби українські закони повністю відповідали європейським правилам і важливі реформи було розпочато.

При цьому він виокремив закон 5655 "про містобудування", який "є трохи проблематичним, його, наприклад, треба доопрацювати".

Важливі реформи розпочато, це реформа децентралізації, вона повинна бути продовжена і завершена. Не можна допустити, щоб Україна полишила шлях боротьби з корупцією. Один з законів, які ми обговорювали, це 5655, – за нашою оцінкою він є трохи проблематичним. Його треба доопрацювати,

– сказав депутат Європарламенту.

Що відомо про закон 5655

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №5655 "Про внесення змін в деякі законодавчі акти України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" 13 грудня.

19 грудня проєкт було передано на підпис президенту.

Асоціація міст України звернулась до Президента України Володимира Зеленського про застосування ним вето щодо законопроєкту 5655 13 грудня 2022 року, до президента про застосування вето на 5655 звернулись на сесіях рад понад 1000 депутатів місцевих рад з різних громад України, петицію про ветування 5655 на сайті Президента необхідні 25000 громадян підписали за кілька годин.

Цей законопроєкт наробив чимало галасу у суспільстві, що не дивно. Зокрема й через те, що після його ухвалення майже неможливо буде поскаржитися на недоброчесного забудовника. Натомість скарги можна буде подавати на: