Сучасні та небанальні: 10 подарунків на Миколая, які сподобаються кожній дитині
Джерело:24 канал
Ніч з 18 на 19 грудня є чи не найбільш очікуваною у році для малечі. Адже саме тоді чемним дітям під подушку кладуть іграшки та смаколики. Аби точно вгадати із сюрпризом та запалити в очах щасливі вогники, слід правильно обрати подарунок.
24 канал склав список подарунків, від яких діти будуть в захваті. Але пам'ятайте, що найцінніше, що можна подарувати – це любов.
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Найчарівніша ніч у році
За традицією, у ніч проти 19 грудня святий Миколай тихесенько підкладає дітлахам подарунки під подушку. Слухняні хлопчики та дівчатка зранку бачать сюрприз, а от нечемні діти отримують різочку. Батьки, своєю чергою, переймаються тим, як здивувати дитину. Адже подарунки малечі на Миколая – це справжнє диво для малюків і школярів, які ще вірять в існування святого.Порада! Напередодні свята напишіть разом із дитиною листа Миколаю. Можливо, саме у ньому буде підказка, що ж малеча хоче отримати у подарунок.
10 подарунків, які сподобаються кожній дитині
Обираючи подарунок, батьки часто керуються тим, щоб він був практичний і корисний. Тоді як дітлахи хочуть отримати щось гарне й незвичайне. Тому, готуючи сюрприз, батькам варто думати першочергово про бажання дитини.
Санки та інший зимовий інвентар
Напередодні зимових канікул санки чи льодянки будуть дуже доречними. Якщо ж малеча любить проводити час на ковзанці, то, можливо, вже час придбати для неї власні, зручні та красиві ковзани. Тим паче такі подарунки додадуть фізичну активність у життя дитини. Змусять її більше часу проводити з друзями на вулиці, а не сидіти вдома у телефоні.
Власні ковзани – чудовий подарунок / Фото Unsplash
Одяг
Звісно, мовиться не про звичайні шкарпетки або шапку з рукавицями. Це, безумовно, практичний подарунок, але не дуже святковий. Будь-яка малеча буде тішитися кігурумі чи веселій піжамі. До того ж взимку у ній буде тепло та затишно спати.
Хлопчики, які захоплюються футболом, будуть вражені новою формою, м'ячем чи кросівками. Щодо спортивного взуття слід пам'ятати, що:
- у сороконіжках бігають на полі зі штучним покриттям;
- у бутсах – на траві;
- бампи – у залі.
Хлопчики будуть раді новій футбольній формі / Колаж 24 каналу
Набір для експериментів
А от набір для експериментів не лише здивує малечу, але й може покласти початок вивченню хімії та фізики. Погодьтеся, у школі всім нам не вистачало дослідів, тож ці предмети викликали справжнє захоплення лише в одиниць. Але тільки уявіть, що ви можете:
- виростити з дитиною власний кристал,
- досліджувати космос,
- пізнавати людське тіло і ще багато-багато чого іншого.
Чесно кажучи, такий подарунок не залишить байдужим не лише дитину, але й дорослого. А проведений час разом вартує дуже дорого та залишається у пам'яті малечі на все життя.
Дітей можна зацікавити наукою / Фото "Українська правда"
Набори для творчості
У дитини можуть бути схильності не лише до науки, але й до, скажімо, малювання. У такому випадку можна покласти під подушку величезний набір олівців, фломастерів, пензликів чи фарб. А якщо дитина лише вчиться малювати, але вже хоче отримати гарну картину, то радимо звернути увагу на такі популярні зараз картини за номерами. Вони подобаються однаково як дітям, так і дорослим.
Картини за номерами полюбляють і діти, і дорослі / Фото Neuron Toys
Настільні ігри
Хороша настільна гра – це те, що може об'єднати всю родину та створити незабутні моменти затишних зимових вечорів. Головне у цьому випадку – підібрати гру, яка буде однаково цікавою і дорослим, і дітям. На нашу суб'єктивну думку, найкращими настільними іграми є:
- "Монополія";
- "Дженга";
- "Імаджинаріум";
- "Аліас";
- "Скреббл".
Власне житло (з картону)
Усі ми в дитинстві будували халабуди: 4 стільці та натягнуте на них величезне покривало. Зараз же існують набагато гарніші та зручніші конструкції з картону або тканини. Повірте, навіть якщо у дитини є своя кімната, вона б 100% хотіла мати свою маленьку затишну домівку, де б проводила час наодинці чи з друзями.
Таку невеличку халабуду можна облаштувати разом з дитиною: повісити гірлянди та постелити теплу ковдру на підлогу. Малеча із радістю буде проводити там час, і, можливо, навіть запросить і батьків до себе в гості. У такому випадку не забудьте захопити какао та печиво – бо ж з пустими руками в гості не ходять.
Таку халабуду можна облаштувати разом з дитиною / Фото Unsplash
Іграшки
Як відомо, іграшки – це незмінна класика. Їх полюбляють практично всі дітлахи молодшого та середнього віку. Інколи, заходячи у спеціалізований магазин, просто очі розбігаються від різноманіття. Даруючи іграшку, слід врахувати:
- вік дитини;
- її вподобання та захоплення.
Які іграшки купувати дітям різного віку
Саме вік у виборі іграшки і відіграє ключову роль. Адже чим старша стає дитина, тим більше змінюються її пріоритети та вподобання.
- від 1 до 3-х років – іграшки для дітей у цьому віці першочергово мають розвивати різні навички. Хорошим варіантом будуть: пірамідки та різні кубики. З 2 років вже можна купувати великі пазли, іграшки зі шнурівкою. Можна подарувати магнітну абетку, такі ігри допоможуть у розвитку пам'яті, уяви та словникового запасу.
- від 3-х до 6-ти років – приблизно у цьому віці дітлахи починають усвідомлювати відмінність хлопчиків і дівчаток. Тож у їхніх іграх з'являються гендерний окрас. Часто хлопчики цікавляться машинками, а дівчатка ляльками. Але! Буває і навпаки. Інколи дівчата не проти отримати машинку на пульті керування і самоскид з рухливим механізмом. Дослухайтеся до бажань своєї дитини.
- від 6-ти до 10-ти років – тепер дитина вже добре спілкується, вона досить спритна і їй подобаються активні ігри. У такому випадку малечі можна купити набори іграшкових інструментів, складний конструктор із дрібними деталями. Дівчаткам подобається облаштовувати лялькові будиночки або перевдягати своїх ляльок, тому доречно придбати різні аксесуари для ігор.
- від 10-ти років – дитина починає стрімко змінюватися, у неї з'являються різні хобі. Її набагато більше залучають різні гаджети, які допомагають у розвитку, дають знання.
Можна подарувати дитині на Миколая конструктор Lego / Фото Lego
Техніка
Сучасні діти все більше часу проводять за екранами телефону, тож зазвичай батьки негативно ставляться до будь-яких гаджетів у подарунок. Але мовиться зовсім не про ноутбук чи новенький смартфон. Зараз продавці пропонують широкий вибір техніки для дітей, яка допоможе їм розвити свої здібності.
До прикладу:
- Дитячий цифровий фотоапарат або ж Kids Camera. Ця камера призначена для фото- та відеозйомки. З нею дитина зможе самостійно робити свої перші фотографії. А батьки не переживатимуть, що дитина поламає коштовну техніку. До слова, вартість дитячої камери значно менша за професійну і стартує від 350 гривень. Звісно, є і дорожчі моделі за понад 2 тисячі гривень.
- Розумний робот. Моделей таких іграшок насправді є дуже багато. Вони можуть ходити, танцювати, бігати, говорити та навіть виконують голосові команди. Є також моделі, з якими можна грати завдяки спеціальним карткам. Вартість такої сучасної іграшки стартує від 600 – 700 гривень. Але тільки уявіть, скільки вражень отримає дитина.
- 3D ручка. А от цій іграшці будуть раді творчі діти, які полюбляють все незвичне. 3D ручка – це інструмент для малювання пластиком, завдяки якому можна малювати у повітрі та створювати тривимірні об'єкти. Така ручка доволі безпечна, тож нею можуть користуватися діти, але під наглядом батьків.
3D-ручка дозволяє створювати шедеври та розвиває уяву / Фото Megaboo
Святкові бокси
Діти-підлітки, які перебувають на шляху дорослішання, вже не потребують іграшок чи наборів для творчості. Їм потрібні більш практичні подарунки. Дівчата у віці від 13 років вже починають цікавитися косметикою. Тому можна підібрати хороший догляд за шкірою обличчя і скласти святковий набір косметики. Хлопці-підлітки не відмовляться від свого першого шкіряного гаманця, ненав'язливих парфумів чи годинника, скажімо, з дерева. А якщо оформити подарунок у вигляді святкового боксу, то новорічний настрій буде забезпечений.
Сертифікат на враження
Ми впевнені, що найцінніший подарунок – це емоції, які отримає дитина, а також час, проведений разом. Іграшки можуть зламатися, а от враження грітимуть дитину ще багато-багато років. Тож якщо ви маєте час та бажання, подаруйте дитині похід у квест-кімнату, або пограйте разом у VR-ігри. Після цього можна сходити на майстер-клас з виготовлення пряників та поласувати своїми шедеврами. Головне – проведіть цей час разом.
Веселих та затишних свят!