Що подумали кияни, помітивши увечері у небі яскравий спалах
20 квітня 2023, 19:09Читать новость на русском
Джерело:"Реальний Київ"
Ввечері 19 квітня над Києвом помітили яскравий спалах. Виявилось, що він був спричинений падінням метеорита. Однак спочатку кияни подумали, що це обстріл.
Журналісти поцікавились у перехожих, які в них були перші думки, коли вони побачили спалах. Одна жінка розповіла, що не мала ніяких версій, вирішила дочекатись офіційних коментарів.
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Інший чоловік зазначив, що явище було жахливим та налякало його. Хоча версій щодо його походження одразу теж не виникло.
Ще одна дівчина зізналась, перше про що подумала, – це вибухи, які спричинила Росія. Киянин також додав, подумав про використання сигнальної ракети.
Що подумали кияни, коли побачили спалах: відео
Що відомо про спалах
- Жителі Київщини побачили у небі яскраві спалахи та почули звуки, схожі на вибухи. У регіоні оголосили повітряну тривогу.
- Спочатку повідомляли про нібито роботу сил ППО, але потім виявилось, що сили оборони не працювали.
- Окрім ППО була ще одна версія про падіння супутника NASA. Втім, вже на ранок 20 квітня це спростували.
- За версією дослідників, летів метеорит, який вибухнув на невеликій висоті. Однак наразі науковці не знають про розмір об'єкта і те, на якій висоті це сталось. Це лише припущення.