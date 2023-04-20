Що подумали кияни, помітивши увечері у небі яскравий спалах

Ввечері 19 квітня над Києвом помітили яскравий спалах. Виявилось, що він був спричинений падінням метеорита. Однак спочатку кияни подумали, що це обстріл.

Журналісти поцікавились у перехожих, які в них були перші думки, коли вони побачили спалах. Одна жінка розповіла, що не мала ніяких версій, вирішила дочекатись офіційних коментарів.

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Інший чоловік зазначив, що явище було жахливим та налякало його. Хоча версій щодо його походження одразу теж не виникло.

Ще одна дівчина зізналась, перше про що подумала, – це вибухи, які спричинила Росія. Киянин також додав, подумав про використання сигнальної ракети.

Що подумали кияни, коли побачили спалах: відео

Що відомо про спалах