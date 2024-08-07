Це понижує вартість Росії: Черник сказав, що закладає передумови для нашої перемоги

Російська система ППО показала свою неспроможність проти атак безпілотників. Загалом це болісно б'є по противнику.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у зведенні для 24 Каналу зауважив, що ударів по важливих для ворога об'єктах має бути більше – аби там горіло якомога потужніше.

Зверніть увагу Україна здійснює разючі польоти вглиб Росії, системи ППО ворога вкрай слабкі, – Business Insider

Який ефект від атак дронів на Росію

Черник зазначив, що те, що дрони почали сягати таких територій, як аеродром "Оленья" на Кольському півострові, що за 1800 кілометрів від кордону з Україною, є вже чимось фантастичним. Це означає, що система ППО Росії кінцево нівельована.

Такі події, як проникання безпілотних систем, понижують загальну вартість Росії як країни, яка пишалася своїм військово-промисловим комплексом,

– сказав полковник запасу.

Він зауважив, що за підсумками 2023 року Росія втратила другу позицію у світі як виробник зброї. А це вперше з 1960-х років, коли склався паритет між США й тодішнім СРСР.

Що закладає передумови для перемоги ЗСУ

Військовий експерт вважає, що в Росії має горіти якнайбільше та якомога потужніше. Адже зараз ми зачепили нафтову промисловість ворога приблизно на 30%, але цього ще замало.

Адже, за його словами, у росіян є до 30 великих заводів та до 50 малих. Але до Уралу ми промацали вже практично все.

І це правильна несиметрія нашої відповіді, яка закладає передумови для нашої перемоги,

– наголосив Черник.

Він додав, що попри те, що ситуація на фронті нині важка, є стриманий оптимізм, що ми втримаємо нашу державність. І стратегічної мети противник уже точно не досягне.