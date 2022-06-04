Що потрібно зробити з росіянами після Путіна і чи настане для них це "після"

Цікаво, а яких втрат має зазнати мордорська орда, щоб суспільство (не обрані інтелектуали або просто хоч трохи наділені розумом від природи громадяни, а саме "глибинний народ") задумалося над тим, що відбувається?

Про що варто подумати фанатам війни

Сто тисяч? Двісті? Триста? Мільйон? Скільки ще мерців потрібно покласти в холодильники, відправити додому частинами, щоб послабити культ смерті, що панує на Росії?

Не пропустіть Мир із росіянами завжди тимчасовий, є лише один шлях перемоги над ними

Скільки інвалідів на візках та милицях має просити милостиню на ринках, стрибати на перехрестях між машинами з протягнутою рукою?

Скільки звірини, яка відчула вседозволеність українських буч та ірпенів, має показати гнилі зуби в російських містах?

Якою буде Росія після Путіна

Німців після Гітлера змушували руками розбирати масові поховання. Їх носом тицяли у скоєне зло. Що потрібно зробити з росіянами після Путіна? І чи буде для них "після Путіна"?

Чи стоятимуть "по всій Русі Великій" пам'ятники та бюсти великому пітерському гопнику? Меморіали "героям" цієї колоніальної війни з бронзовими холодильниками та пральними машинами у композиції? Скульптурні групи із граніту на сюжет "російські богатирі ґвалтують українську 14-річну прихильницю НАТО"? І обеліски на честь знищення Маріуполя?

Новий культ смерті – він цілком реальний. Якщо я це розумію, повірте, і в Москві це розуміють.

"Герой" Донбасу Моторола – це про що? Вони штампують собі новий пантеон для поклоніння. Це не просто покійники гниють у наших посадках, не просто трупи окупантів закопують по всій Росії. Це – жертвопринесення російському богові війни, на прикладах яких вони будуть калічити наступне покоління.

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Орками не може правити ельф

Путін для Росії виявився унікальним вибором. Саме тим шматочком пазла, який остаточно створив і показав світові її справжній неприкрашений образ. Здув пудру з прищавої пики, так би мовити.

Дивно було б, якби орками правив ельф. Правда? Зараз є повна відповідність форми, змісту та управління. І жодні втрати не змусять орків засумніватися у владі Чорного Володаря. Що важить жалюгідне ороче життя перед великою метою підпорядкування Мордору всього Середзем'я?

А жалюгідні острівці розумного життя, розсіяні Росією, на жаль, приречені на вимирання, на еміграцію, на в'язниці, висилки або на безнадійну згоду з лінією правлячої партії та великого вождя.

Важливо – путінська армія зазнає шалених втрат у війні з Україною: дивіться відео

Мерці, сироти, інваліди та вдови – не панацея від війни, це її добриво, її хліб, паливо. В Росії з її культом "мертвих дідів" – це так. І я не впевнений, що такі базові речі можна змінити зовнішнім впливом, як не бачу з чого в цій пітерській цвілі, що затягла 140-мільйонну країну, може прорости хоч щось інше.