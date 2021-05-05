Росію чекає загнивання: Путіна звинуватили у фашизмі

Сьогоднішнє "законотворче загострення", спрямоване на поразку в правах (причому ретроактивно – із застосуванням т.зв. "зворотної сили") сотень тисяч російських громадян – це хімічно чистий, нічим нерозбавлений фашизм. Далі читайте російською.

В 2014 году я начал публично говорить о том, что Путин строил и построил в России фашизм. Что Путин – главарь настоящей фашистской ОПГ.

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Многие говорили мне тогда, что я – радикал, что у меня радикальные взгляды, что "не все так однозначно", что "всегда есть разные мнения, которые надо слышать", что у меня "все только черное и белое, но ведь есть еще и оттенки серого", что… только не…

Прошло семь лет.

Те, которые были слепы и глухи тогда, сейчас должны понять. Все однозначно. Нет никаких "разных мнений", которые "надо слышать", о том, что, мол, путинская ОПГ – это не фашисты.

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Они и есть самые настоящие фашисты.

Они уже были ими тогда, семь лет назад, они остаются ими и сейчас. Никаких оттенков серого здесь нет, все теперь только черное или белое, и уже давно.

Остается только надеяться, что резьбу сорвет раньше, нежели позже. Потому что каждый лишний день пребывания фашистской путинской ОПГ у власти крадет все новые и новые десятилетия у нашей страны, обрекая ее на загнивание, взрыв и новый развал.