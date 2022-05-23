Що робить неможливим вторгнення Росії до України через Придністров'я

Росіяни проводять заходи щодо відновлення працездатності Тираспольського аеродрому. Ось тільки цей процес для російських окупантів виявляється дуже цікавим.

Як так сталося?

Відновлення працездатності низки зразків техніки виявилося неможливим через відсутність запчастин, наприклад, до транспортних засобів.

Читайте також Чи потрібний Україні ізраїльський "Залізний Купол"

Все в наявності

Що найкумедніше, згідно з звітністю придністровської сторони всі необхідні запчастини є в наявності.

Це той самий випадок, коли весь такий на форсажі хочеш вдертися до України, чи Молдови, через Придністров'я, а місцеві продали всі запчастини в Україну, чи Молдову!

На боці Росії воюють неонацисти – дивіться відео: