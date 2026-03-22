Це рятує життя: в Укрзалізниці пояснили, як діяти пасажирам у разі евакуації з поїзда
22 березня, 11:55
Це рятує життя: в Укрзалізниці пояснили, як діяти пасажирам у разі евакуації з поїзда

Поліна Буянова
Основні тези
  • Пасажирам під час евакуації рекомендується не створювати паніки, перевіряти безпечність шляху та залишати габаритні речі на місцях.
  • Укрзалізниця проводить тренінги для поїзних бригад та посилює моніторинг загроз у співпраці із Силами оборони.

На Одеській залізниці сталася трагедія: під час евакуації пасажирів провідницю збив зустрічний поїзд – жінка загинула. Після інциденту в Укрзалізниці нагадали пасажирам правила посадки та висадки у разі надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Як потрібно діяти під час евакуації?

В Укрзалізниці наголосили, що в нинішніх умовах особливо важливо неухильно дотримуватися правил посадки та висадки, адже це безпосередньо впливає на безпеку пасажирів.

Там закликали:

  • не створювати тисняви та паніки;
  • обов'язково переконатися у безпечності шляху при висадці або посадці до вагона: передусім – у відсутності зустрічних поїздів;
  • при евакуації всі габаритні речі залишати на місцях;
  • допомагати пасажирам, які потребують допомоги;
  • пильнувати дітей та підтримувати їх спокійним впевненим тоном;
  • у разі оголошеної евакуації швидко відходити на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

Водночас зазначається, що залізничники у співпраці із Силами оборони посилили моніторинг загроз і оголошують евакуацію у разі безпосередньої активності ворожих безпілотників чи інших засобів ураження поблизу маршруту поїзда.

З поїзними бригадами тривають тренінги та практичні заняття, розбір кожного випадку посилює протоколи безпеки. Це рятує життя, але потребує пильності кожного, 
– додали в Укрзалізниці.

Що сталося на Одеській залізниці?

  • В ніч на неділю, 22 березня, російська армія вчергове атакувала залізничну інфраструктуру України. На Одеській залізниці під час евакуації пасажирів через загрозу атаки дронів сталася смертельна трагедія. 
     

  • Під час вимушеної зупинки поїзда людей виводили у безпечне місце: у цей момент провідницю смертельно травмував зустрічний поїзд, який також прямував до евакуаційної зупинки. Унаслідок події ще один пасажир отримав травми середньої тяжкості.
     

  • Наразі триває розслідування обставин інциденту, на місці трагедії працюють профільні спеціалісти. Постраждалому надається вся необхідна допомога, також родині загиблої працівниці залізниці обіцяють підтримку.