Це рятує життя: в Укрзалізниці пояснили, як діяти пасажирам у разі евакуації з поїзда
- Пасажирам під час евакуації рекомендується не створювати паніки, перевіряти безпечність шляху та залишати габаритні речі на місцях.
- Укрзалізниця проводить тренінги для поїзних бригад та посилює моніторинг загроз у співпраці із Силами оборони.
На Одеській залізниці сталася трагедія: під час евакуації пасажирів провідницю збив зустрічний поїзд – жінка загинула. Після інциденту в Укрзалізниці нагадали пасажирам правила посадки та висадки у разі надзвичайних ситуацій.
Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.
Читайте також Пасажири Укрзалізниці мають право повернути втрачені речі: куди для цього треба звертатися
Як потрібно діяти під час евакуації?
В Укрзалізниці наголосили, що в нинішніх умовах особливо важливо неухильно дотримуватися правил посадки та висадки, адже це безпосередньо впливає на безпеку пасажирів.
Там закликали:
не створювати тисняви та паніки;
обов'язково переконатися у безпечності шляху при висадці або посадці до вагона: передусім – у відсутності зустрічних поїздів;
при евакуації всі габаритні речі залишати на місцях;
допомагати пасажирам, які потребують допомоги;
пильнувати дітей та підтримувати їх спокійним впевненим тоном;
у разі оголошеної евакуації швидко відходити на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.
Водночас зазначається, що залізничники у співпраці із Силами оборони посилили моніторинг загроз і оголошують евакуацію у разі безпосередньої активності ворожих безпілотників чи інших засобів ураження поблизу маршруту поїзда.
З поїзними бригадами тривають тренінги та практичні заняття, розбір кожного випадку посилює протоколи безпеки. Це рятує життя, але потребує пильності кожного,
– додали в Укрзалізниці.
Що сталося на Одеській залізниці?
В ніч на неділю, 22 березня, російська армія вчергове атакувала залізничну інфраструктуру України. На Одеській залізниці під час евакуації пасажирів через загрозу атаки дронів сталася смертельна трагедія.
Під час вимушеної зупинки поїзда людей виводили у безпечне місце: у цей момент провідницю смертельно травмував зустрічний поїзд, який також прямував до евакуаційної зупинки. Унаслідок події ще один пасажир отримав травми середньої тяжкості.
Наразі триває розслідування обставин інциденту, на місці трагедії працюють профільні спеціалісти. Постраждалому надається вся необхідна допомога, також родині загиблої працівниці залізниці обіцяють підтримку.