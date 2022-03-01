Російські окупанти не цураються розстрілювати та грабувати мирне населення України з ціллю захоплення української території. У Міністерстві цифрової інформації України дали поради, що робити, якщо окупанти відібрали у вас телефон.

Викрадені номери будуть заблоковані

Якщо окупанти забрали ваш телефон та SIM-карту – потрібно негайно повідомте про це своєму мобільному оператору в контактному центрі.

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Контакти мобільних операторів

Vodafone – 111

– 111 Київстар – 466

– 466 lifecell – 5433

Завдяки вчасному повідомленню викрадені номери будуть заблоковані та окупанти не зможуть ними скористатися.



Що робити, якщо окупанти відібрали у вас телефон / Інфографіка 24 каналу

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