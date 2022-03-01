Що робити, якщо окупанти відібрали у вас телефон
1 березня 2022 , 14:54Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Мінцифра
Російські окупанти не цураються розстрілювати та грабувати мирне населення України з ціллю захоплення української території. У Міністерстві цифрової інформації України дали поради, що робити, якщо окупанти відібрали у вас телефон.
Викрадені номери будуть заблоковані
Якщо окупанти забрали ваш телефон та SIM-карту – потрібно негайно повідомте про це своєму мобільному оператору в контактному центрі.
Це важливо Для сімей, які перебувають із дітьми бомбосховищах, створили Telegram-канал аудіо-казок
Контакти мобільних операторів
- Vodafone – 111
- Київстар – 466
- lifecell – 5433
Завдяки вчасному повідомленню викрадені номери будуть заблоковані та окупанти не зможуть ними скористатися.
Що робити, якщо окупанти відібрали у вас телефон / Інфографіка 24 каналу
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