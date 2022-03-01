Що робити, якщо побачили ворожі ДРГ або диверсантів: поради МВС
1 березня 2022 , 17:15Читать новость на русском
Джерело:МВС України
Історично доведено, що українці – сильний народ. Тепер це побачив весь світ. Але варто знати як поводитися, якщо побачили ворожі ДРГ або диверсантів, які зараз топчуть наші землі.
Перше – зберігайте спокій та допомагайте затримувати окупантів. Не вірте їхнім фейкам.
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Що робити, якщо таки зустрілись з ворожим ДРГ або диверсантом
- Зафіксуйте їхні прикмети (одяг, зовнішність тощо),
- Не показуйте їм документи, не підказуйте дорогу,
- Не давайте телефон для дзвінка, а якщо дали, то зафіксуйте номер на який вони телефонували.
Усіма доступними способами повідомте у СБУ час та місце, де бачили диверсантів, їхню кількість, зміст розмови, номери, колір та марки автівок, напрямок руху, прикмети.
Як розпізнати диверсанта? Зверніть увагу, якщо підозріла людина має:
- Чітко виражений/характерний російський акцент,
- Не орієнтується на місцевості,
- Здійснює фото/відеофіксацію місцевості,
- Ставить мітки,
- Просить мобільний телефон, щоб здійснити дзвінок.
Куди можна повідомити:
- До офіційного чат-бота СБУ в телеграм: @stop_russian_war_bot,
- На контактні телефони тероборони ЗСУ за номером 102.
Якщо поруч є представники Тероборони або правоохоронці, ви можете спробувати затримати диверсанта самостійно. Робити це варто лише у тому випадку, якщо ви впевнені у своїх силах та маєте численну перевагу над ворогом.