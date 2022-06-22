Що робити, якщо втратили зв'язок з рідною людиною через війну: алгоритм дій

Понад 115 діб в Україні триває повномасштабна і кровопролитна війна проти Росії. Чимало українців втратили зв'язок зі своїми рідними та близькими унаслідок дій російських окупантів.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що потрібно робити, коли ви не можете вийти на зв'язок з близькою вам людиною. Покрокова інструкція – далі у матеріалі.

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Немає зв'язку з рідними під час війни: що робити

Алгоритм дій від Уповноваженого з питань зниклих безвісти виглядає таким чином:

Передусім потрібно повідомити органи Національної поліції за своїм місцем проживання про те, що людина зникла.

Після цього слід звернутись до Національного інформаційного бюро на гарячу лінію – 1648 . Вона працює цілодобово та без вихідних – телефоном, спільно з оператором, ви заповнюєте спеціальну анкету.

. Вона працює цілодобово та без вихідних – телефоном, спільно з оператором, ви заповнюєте спеціальну анкету. Третім кроком є звернення до колл-центру Уповноваженого з питань зниклих безвісти з метою уточнення інформації.

До слова, контакти колл-центру, про який мовиться в останньому кроці, наступні:

0 800 339 247 – лінія доступна з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 17 години вечора;

095 896 0421 – працює у віддаленому режимі, лише повідомлення у месенджерах Telegram та Viber;

050 600 25 37 – також віддалений режим, розглядаються повідомлення також лише у Viber та Telegram.

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Зазначається, що при виконанні інструкції, на етапі звернення до слідчого, потрібно надавати якомога більше інформації. Корисними при пошуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин, будуть:

копії документів зниклої людини;

фото та відео близького чи родича, з яким було втрачено зв'язок;

медичні довідки та особливі прикмети, зокрема шрами чи татуювання особи, яку ви шукаєте.

Алгоритм дій при пошуку зниклої безвісти під час війни особи / Інфографіка Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

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