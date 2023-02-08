Це врятує життя: що робити, якщо зненацька застав землетрус

8 лютого 2023, 12:56
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Потужні землетруси у Туреччині та Сирії сколихнули увесь світ. Тому кожна людина має знати, що робити, якщо зненацька застав землетрус.

Головне – не панікувати та слідувати правилам. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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Що робити під час землетрусу

Є ціла система заходів, які потрібно враховувати. Зокрема:

  • не ставити важких речей на шафу або будь-яке підвищення;
  • наперед зафіксувати телефони, куди можна зателефонувати;
  • не вибігати на сходові майданчики чи заходити у ліфт – це зона підвищеного ризику.


Що робити під час землетрусу / Інфографіка 24 Каналу

У ДСНС зауважили, що важливо:

  • Не кидатися до сходів або ліфту,
  • Вибігати з будинку швидко, але обережно,
  • Остерігатись уламків, електричних дротів та інших джерел небезпеки.
До речі! За можливості не користуйтесь автомобілем, а пересувайтесь пішки.

Окрім цього, у разі перебування на 1 – 2 поверхах – швидко залиште будинок та відійдіть від нього на відкрите місце. Якщо ж ви перебуваєте вище другого поверху – негайно залиште кутові кімнати.


Поради від ДСНС / Інфографіка рятувальників

Трагедія у Туреччини та Сирії: останні новини

  • Станом на 8 лютого у Туреччині вже загинули 7 108 осіб і понад 37 000 постраждали. У Сирії в контрольованих опозицією регіонах загинули 1 280 осіб, а в регіонах, підконтрольних режиму Асада – 1 250. Землетрус забрав щонайменше 9 638 життів.
  • У муніципалітеті Бахчеліевлер вдалося врятувати жінку, яка провела під завалами 43 години. На щастя, вона жива. 6-річного сина жінки вдалося врятували раніше. Однак доля її другої дитини – 6 місячного немовляти – залишається невідомою.
  • До речі, інформація про двох загиблих українців у Туреччині, на щастя не підтвердилась. Їх витягнули з-під завалів, це була мама з дитиною. Мама зараз перебуває в лікарні, а дитина – під опікою родичів.

Автор: Софія Ковнір