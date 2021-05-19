В Луценка може початись чорна смуга: що у нього спільного з Бойком та Порошенком

Усе таємне колись стає явним. Юрій Луценко не просто врятував Юрія Бойка від тюрми. Зараз він став частиною кампанії його піару, а робить це на телеканалі Петра Порошенка.

Вони декларують різні ідеологічні принципи, якщо до цих людей взагалі можна застосовувати цей критерій. Луценко і Порошенко люблять розповідати казки про свою європейську інтеграцію, про рішучу боротьбу з режимом Віктора Януковича, про покарання корупціонерів.

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Корупційний шлейф Бойка

Водночас Юрій Бойко входив у найближче оточення Януковича, він був автором схеми брудної газової корупції, коли постачанням палива до України займалися непрозорі посередники:

спочатку компанія "Юралс трансгаз" , створена юристом міжнародного кримінального авторитета Семена Могилевича в Угорщині та оформлена на 3 румунських безробітних;

, створена юристом міжнародного кримінального авторитета Семена Могилевича в Угорщині та оформлена на 3 румунських безробітних; потім на це місце зайшла компанія "РосУкрЕнерго", яка стала символом відкатів у газовій сфері.

Також Бойко був профільним урядовцем, коли в часи Януковича були закуплені бурові установки – так звані вишки Бойка, за які держава переплатила 400 мільйонів доларів.

Тобто корупційний шлейф тягнеться за Бойком вже не одне десятиліття.



Юрій Бойко / Фото boyko.org.ua

Що їх поєднує

Поєднує цих людей те, що вони є представниками старої продажної політичної псевдоеліти, які роками і десятиліттями засідають в парламенті, сваряться на трибуні та цілуються в кулуарах.

Вони імітують боротьбу один з одним, а потім ділять гроші зі схем заробітку. Вони рятують один одного від сповзання на політичне кладовище.

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Луценко реабілітував Бойка

Саме цим можна було б пояснити появу Бойка на ток-шоу Луценка, яке він тепер веде на "5 каналі", що належить Петру Порошенку.

Тут доречно нагадати, що 3,5 роки керівництва Генпрокуратурою Юрій Луценко повністю реабілітував Бойка. Він злив в унітаз подання на арешт Бойка у справі скрапленого газу Сергія Курченка, яке підготували прокурори в часи Віктора Шокіна.

Це перший епізод, за яким Бойко міг сісти надовго.

Подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканості, затримання та арешту Юрія Бойка було написано ще в липні 2015 року старшим прокурором Адріаном Лупу, який викрив Бойка як "учасника злочинної організації Сергія Курченка".



Юрій Луценко / Фото УП

Однак тоді Шокін заблокував документ у нетрях прокуратури та тримав під сукном до останнього дня перебування на посаді.

Проте добрі люди передали мені копію подання. І прямо в день призначення Луценка на посаду генпрокурора копію подання я спрямував поштою на ім'я нового генпрокурора, адже Луценко прямо на трибуні обіцяв "покарати банду Януковича".

Коли Луценко публічно вдав, що не розуміє, про що мовиться, я передав йому цей документ на Бойка, де вимагався лише його підпис, прямо на трибуні парламенту, коли він звітував перед депутатами.

Однак єдине, що сталося – я отримав відповідь, що Бойка перевели у статус свідка. Фактично – вивели з-під удару. Лист підписав військовий прокурор Анатолій Матіос, до відання якого передали це провадження.

Що відомо про схему Курченка

Сама схема, розслідування якої мало завершитися поданням на Бойка, була простою – як і все, що вигадував Курченко.



Сергій Курченко / Фото КП

Скраплений газ українського видобутку за заниженою вартістю викуповувався його фіктивними підприємствами начебто для потреб населення. Далі він насправді продавався комерційним фірмам за ринковими цінами.

Щоб схема запрацювала, Курченко створив 12 фіктивних підприємств та "злочинну організацію", як це кваліфікували слідчі.

У поданні, яке так і не підписав Луценко, було написано: "Перебуваючи на посаді міністра палива та енергетики, а надалі віцепрем'єр-міністра, Бойко всупереч інтересам держави використав надані йому повноваження та, ставши учасником підконтрольної Курченку злочинної організації, вчинив умисний злочин проти власності.

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Зазначу, поки Бойко ще не був міністром в уряді Януковича – Азарова, йому вже було відомо про цю схему Курченка. Бойко навіть писав депутатські звернення до Генпрокуратури про проведення перевірки.

Останній такий документ був надісланий у березні 2010 року, за 2 дні до призначення Бойка міністром енергетики. Однак, як вказано в проєкті подання, щойно Бойко став членом уряду, він змовився з Курченком.

Ще одна цитата з подання: "Внаслідок спільних злочинних дій Бойка та членів злочинної організації Курченка вчинено незаконне заволодіння майном – скрапленим газом за заниженими цінами, різниця яких з реальною ринковою вартістю відповідних обсягів склала 5,7 мільярда гривень".

Друга справа Бойка, яку розвалив Луценко

Вона стосувалася якраз його вишок, які у 2011 році були закуплені з переплатою 300 – 400 мільйонів доларів.

У справі "вишок Бойка" генпрокурор Луценко заявив, що насправді це були "вишки Кацуб", маючи на увазі 2 братів, які по черзі працювали заступниками голови правління НАК "Нафтогаз України".

Це була жалюгідна спроба заховати кінці у воду, яку виконав Луценко.

Крайнім у цій історії зробили ексголову "Нафтогазу" Євгена Бакуліна, який перед цим втік до Росії, і який насправді був лише технічною фігурою, який слухняно виконував вказівки Бойка.

Повна деградація генпрокурора Луценка при очевидних доказах проти Бойка може мати єдине пояснення – дуже були потрібні гроші.

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Бойко – породження клану Фірташа

Особливий цинізм ще в тому, що Бойко є породженням клану Фірташа, який перебуває у Австрії вже 7 років, ховаючись там від екстрадиції до США, де йому загрожують 50 років у тюрмі за корупцію.

І сам Фірташ є фактично частиною клану Аркадія Ротенберга, спаринг-партнера Путіна по дзюдо та будівничого кримського мосту для потреб окупантів.



Дмитро Фірташ / Фото hvylya.net

Остання лінія зв'язку

Ці двоє – і Луценко, і Фірташ – були спільниками адвоката Дональда Трампа – Руді Джуліані. Він брав у цих двох українців різноманітні документи і намагався шантажувати ними Джо Байдена та Володимира Зеленського.

За допомогою компромату від Луценка та Фірташа було розіграно атаку на сина Байдена Хантера та посла США Машу Йованович. І зараз уже сам Джуліані – під слідством в Америці на предмет незаконних дій у змові з Луценком і Фірташем.

Тому, можливо, Юрію Луценку ще недовго доведеться вести програму на каналі Петра Порошенка. Йому можуть висунути обвинувачення в Америці за незаконні дії, після чого в житті почнеться по-справжньому чорна смуга. Не перемикайте.