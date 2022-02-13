Що таке фінляндизація України, про яку говорив Макрон

Фінляндизація України, про яку говорив Макрон. Знаєте, що вона означає? Далі читайте російською.

"Этот термин относится к строгому нейтралитету Финляндии во время холодной войны. Этот термин закреплен в договоре 1948 года с Москвой, когда напряженность между СССР и Западом была на высоте.

Договор гарантировал (!) Финляндии, что, в отличие от других стран Восточной Европы, она не столкнется с советским вторжением, но взамен она согласилась не вступать в НАТО и позволила соседнему гиганту оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику".

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Как жила Финляндия

Контроль даже внутренней жизни Финляндии из Кремля был настолько жестким, что в стране, как рассказывают современники, например, было недопустимо обсуждать нападение Советского Союза в 1939 году и печатать карты, где обозначались бы около 9% территорий аннексированных Советским Союзом, в частности финский город Выборг.

Кремль прекрасно осознает, что Финляндия – когда-то нейтральная буферная страна между Советским Союзом и НАТО, стала гораздо менее нейтральной, сильно склонившись в сторону Запада после распада Советского Союза.

Финляндия не могла вступить не только в НАТО, но и в другие западные организации и только после развала Советского Союза воспользовалась возможностью 1995 вступить в Европейский Союз.

Макрон заговорил о финляндизации Украины / Фото Getty Images

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Будапештский меморандум

Здесь хочу сразу напомнить про силу гарантий России. Будапештский меморандум))

Здесь и гарантии безопасности.

Гарантии территориальной целостности.

Гарантии суверенитета.

В принципе, можно пойти на обсуждение "финляндизации" в том случае, если будет полностью выполнен Будапештский меморандум.

А именно:

Возвращена целостность Украины и контроль над границами, включая Крым.

Компенсирован нанесенный ущерб (убитая экономика, инфраструктура, десятки вывезенных заводов, разрушенные дома). Несколько лет назад считали – речь не менее чем о 100 миллиардах долларов.

Добавил бы сюда возврат денег, украденных со счетов украинцев в Сбербанке. И только после можем начать говорить о каком-то нейтралитете.

А поки – "Зберігаємо спокій та чистимо кулемет!" Читайте, делайте выводы, делитесь!

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