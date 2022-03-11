Що таке хімічна зброя та як вона працює: пояснення експрацівника СБУ

Росія вже показала, що міжнародні закони для неї нічого не значать. Не виключено, що країна-терористка може застосувати у війні хімічну зброю.

Проте хімічна зброя не така ефективна та дієва, якою її вважають у колах прибічників злочинного режиму КДБіста Путіна. Про особливості та ймовірні наслідки від її використання в ефірі 24 каналу розповів колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Зверніть увагу Джонсон побоюється, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю

Хімічна зброя не завжди ефективна

Хімічна зброя – це те, чим Радянський Союз лякав весь світ. Було безліч секретних лабораторій, які розробляли нові засоби ураження. Зокрема, за словами Івана Ступака, їх використовували для зведення рахунків зі своїми опонентами.

Насправді відповідні засоби масового ураження не виправдали себе ще з часів Першої світової війни. Через погодні умови ця зброя не вражала війська противника.

Дощ міг зменшити ймовірність ураження цими хімікатами. Вони втрачали свою властивість,

– пояснив експрацівник СБУ.

Також причиною провального плану ураження була зміна вітру. Якщо під час використання проти противника хімічної зброї зміниться напрям вітру – страждатиме армія тих, хто її застосував.

"Було безліч таких випадків, тому ця зброя не підтвердила свою ефективність", – зауважив Іван Ступак.

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