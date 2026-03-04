Побратимів народжує війна: військові відверто поділились, чим особливий цей дивний зв'язок

У пеклі війни між військовими народжується особливий зв'язок – побратимство. Ніщо інше не здатне створити такого міцного й безумовного зв'язку, як спільно пережите пекло бою. Побратимство проносять крізь жорстокі бої, жахи полону, сліпучу білизну операційних стін. І, коли у долі скінчилися шанси, рятує побратим.

У фільмі "Побратими. Ближче за близьких" з документального циклу "Подвиг бути людиною" військові та ветерани Сил оборони України розповідають, що для них означає побратимство на фронті, як воно виглядає у полоні, чи можна виростити побратимство штучно та якщо гине побратим, куди подіти ваш зв'язок, читайте на 24 Каналі.

Чим для "Ореста" особливе побратимство?

Ветеран НГУ Дмитро Козацький "Орест" зазначив, що йому пощастило проходити військову службу в "Азові", де побратимство закріплено як одна з основних цінностей військової служби. Там тобі одразу пояснюють, що таке цей інститут побратимства, наскільки це цінно і важливо.

Я дуже щасливий, що після підрозділу Національної гвардії, в якому я проходив службу, я перейшов в "Азов". Там я зрозумів, що таке побратимство і відчув його на собі. Ці почуття поваги та любові посилились в часи Азовсталі. Багато кого я почав цінувати набагато більше, багато хто став для мене ближче,

– висловився "Орест".

Наприклад, Валерія Суботіна "Нава" колись проходила службу в "Азові". "Орест" розповідає, що не знав її, азовці забрали її до себе на другий або третій день повномасштабного вторгнення і вона працювала з ними. Це була зовсім нова людина в житті Дмитра, але вже через місяць, а особливо через два місяці, це для нього була настільки рідна людина, настільки близька.

Насправді такого багато, коли побратими ставали дуже хорошими друзями, і ледь не було відчуття, що це хтось з твоїх рідних. І якраз такі ці складні часи, вони й загострюють, підсилюють ці почуття.

Фільм "Побратими. Ближче за близьких": дивіться повне відео

Побратимство в полоні для "Ореста" – це про спільне планування весілля побратима. Про намотані круги по дворі в Оленівці з різними особистими та вразливими розмовами. Про розмови про їжу в Донецькому СІЗО, коли просто згадували, хто які їв цукерки, які вони були на смак. Це про чергу на прочитання Біблії, яка була одна в камері.

Дмитро Козацький з Валерією Суботіною / Фото: з особистих архівів Дмитра Козацького

Побратимство – це не завжди про те, що все гладко, все дуже дружно, що іноді можуть виникати конфлікти. Побратимство – це про те, що мені не соромно згадувати ті часи. Не можна казати, що я згадую ці часи з теплотою. Очевидно, що ні. Однак єдина теплота, яка йде з цих спогадів – це про те, що побратими були поруч.

Азовців розселили в три різні бараки, і ми могли підтримувати зв'язок один з одним, якось бачитись навіть через огорожу. Дівчат поселили в іншу будівлю. Я пам'ятаю момент, коли привезли машину з флюорографією і по черзі всіх водили туди робити цей знімок. Я довго чекав під огорожею, коли проводили дівчат, щоб побачити там своїх посестер. Я був дуже щасливий, коли побачив "Наву", коли зміг їй помахати,

– розповів ветеран НГУ.

Попри те, що там були побратими, з якими "Орест" не дуже близько спілкувався, з ними він ближче подружився в Оленівці в одному бараці. Дмитро був радий, що вони були там. Потім частину з них перевели в барак, в якому росіяни здійснили теракт. Багато близьких побратимів "Ореста" загинули там.

"Один із тих, з яким я близько почав спілкуватися, саме в Оленівці загинув. Інший, з яким ми теж дуже близько спілкувалися, був поранений, але його, на щастя, звільнили. І я став його хрещеним батьком, хоча він доросліший, ніж я. Однак ми зараз продовжуємо, попри те, що я вже не військовослужбовець, дружити, підтримувати тісний зв'язок уже в ролі хрещеного і хрещеника", – додав Козацький.

Нагадаємо! Теракт в Оленівці – це масове вбивство українських військовополонених, зокрема захисників Азовсталі. У ніч проти 29 липня 2022 року в окупованій колонії №120 на Донеччині. Внаслідок вибуху в бараку загинуло понад 50 захисників, ще понад 130 отримали поранення. Експертизи вказують на застосування росіянами термобаричної зброї, що підтверджує спланований характер злочину.

За його словами, людяність – це про те, щоб бути людиною для себе і для оточення. І побратимство не може бути вибудоване, якщо ти не будеш ставитись до інших по-людськи, з повагою, з розумінням. Тому, на думку "Ореста", побратимство і людяність – це речі, які йдуть завжди поруч. Тому що в побратимстві часто проявляється людяність, і це те, що потрібно для побратимства – бути людяним по відношенню один до одного.

Чому побратими стають ближчими за близьких?

Засновниця БФ "Свої", ветеранка ЗСУ Леся Литвинова каже, що на війні взагалі простіше. У тебе є чорне і біле, побратими й вороги. Побратими ніколи не будуть однаковими. Люди різні. Від того, що вони прийшли воювати, вони не стали всі котиками, не стали ангелами з крильцями. Вони залишилися такими, якими були.

Ми сиділи під Бахмутом, а по нас "поливають" так, що носа висунути неможливо. Ми справді думали, що ніхто не вийде, бо шансів там не було ніяких. В перерві між обстрілами я сиділа в одній "дірці", а розвідка в сусідній, за 10 метрів. Чую, хлопець кричить: "Ей, лови". І до мене прилітає шоколадка. Шоколадка посеред абсолютного пекла. Я не люблю шоколад, але тоді він був неймовірно смачним,

– пригадала ветеранка ЗСУ.

Інколи просто потримати когось за руку в потрібний момент робить тебе людиною. Ти можеш пройти повз. Всім погано. А можеш на секунду затриматися, і інколи момент, коли ти торкаєшся руки, дає комусь шанс протриматися ще добу, ще рік, а може ще все інше життя.

І з тими, з ким ти сьогодні ідеш на вихід, або разом чистиш картоплю на обід, або спиш поряд в спальниках, або міняєшся шматком хліба, в цивільному житті ти б ніколи не спілкувався. Вам нема про що спілкуватися. Ви настільки з різних світів, ви б ніколи не стикнулись. А сьогодні він – найрідніша для тебе людина, найближча. І вона цією найближчою людиною залишиться до кінця життя.

Ветеранка ЗСУ Леся Литвинова / Фото: фейсбук-сторінка Лесі Літвинової

Бо те, що ви прийшли разом, не перехреститься нічим. Ти міг з людиною перетнутися на пів години десь в посадці й залишитись на все життя найріднішими. В тебе є ці найрідніші люди, сильно різноманітні, але найрідніші. І вони свої. Безумовно.

В пам'яті залишається те, що болить. Те, що не вдалось. Те, що ти не зміг зробити, хоча намагався. І воно буде муляти тебе до кінця життя. Хороші, добрі, людяні речі дають тобі можливість зробити ще один крок вперед, але не залишаються з тобою надовго. Вони ніби всмоктуються в тебе і розчиняються, а залишається якраз болюче.

Насправді те, що відбувається всередині війська, принаймні в тій частині, в якій я була, все тримається на людських стосунках і на здатності підтримувати один одного і пробачати один одного. Косячать всі. Страшно всім. Сказати, що я нікуди не піду, можуть всі ситуативно. І ти можеш відповісти: "Ти боягуз, і я бачити тебе більше не хочу". Або можеш сказати: "Не хвилюйся, сьогодні піду я". І в такий спосіб дати людині шанс зробити це в наступний раз. І вона зробить. Якщо ти її не відштовхнув, якщо ти їй не сказав, що вона нічого не варта, вона буде чогось варта. І це велике щастя, коли є ті, хто може це робити,

– мовить Литвинова.

Тобі хочеться вірити, що в тебе за спиною не тільки твої діти й твої батьки, а що тобі є за кого і за що воювати. Це важливо. Глобальне питання – за що воюємо? За територію? Ні, не за територію, не за назви на мапі, а за тих людей, які тут і за можливість бути суспільством, а не просто розлетітися по всьому світу.

Питання ж в не збереженні окремих життів. Можна відкрити кордони, відпустити всіх на волю і сказати, що на цій території не вдалося, щось побудуємо на іншій, а сюди хай ідуть. Так вийде зберегти купу життів.

Однак ні… Це щось набагато більше. І це набагато більш найскладніше намацати для того, аби знайти в собі додаткову мотивацію. Не просто я тут, щоб мої діти лишились живі. Для того, щоб мої діти лишились живі, я можу їх взяти й виїхати з ними за кордон. А ця історія – це щось більше, ніж моя особиста родина, ніж мої особисті мрії. Я уже хочу вірити, що все це не даремно.

Без чого неможливе побратимство на фронті?

Ветеран НГУ Владислав Грищенко "Полтава" називає братерство дуже дивним явищем. Воно для кожного своє, хто кого вважає побратимами, чому вважають побратимами. В армії розказують про братерство. Як такого його немає, але воно є. Це парадокс цього явища.

Коли ви приходите в армію, вам розказують, що ви один колектив, що ви побратими. Однак це не так. Вилазять розбіжності, виникають притирання. Для мене побратим – це той, з ким я воював або буду воювати.

Виникає якийсь зв'язок, а ти не розумієш, як він виникає. Наведу приклад. Я служив з Костею Поліщуком "Поль", зараз він поміняв позивний на "Рупер". Він геніальний фотограф, фотовиставки якого проходять за кордоном. В нього є серія фотознімків побратимів,

– розповів ветеран НГУ.

В нього також є серія "Нічна варта". Там є силуети вночі, фото зі спини. Військові могли пізнати за силуетом будь-кого. Було достатньо глянути навіть на неповний силует і спокійно впізнавали, хто це. Зараз коли "Полтава" бачить ці фотографії на виставці чи в соціальних мережах, то розуміє, хто це.

"Полтава" з побратимами на фронті / Фото: з особистих архівів Владислава Грищенка

Тобто це зв'язок, який виникає між людьми. З кимось ближче, з кимось трохи далі. Когось з часом ти відчуваєш, відчуваєш його настрій. За словами Владислава, може дзвонити до побратима, а він відповідає, що щойно подумав про нього.

Зараз частина під Липцями, частина під Куп'янськом. Я телефоную спитати, чи все нормально, бо приснився сон і відчуваю, що треба подзвонити. А мені кажуть, що недавно сильно прилетіло. Це щось магічне, незрозуміле. Зв'язок або виникає, або не виникає,

– додав "Полтава".

Для нього символом людяності на війні є уособлення двох людей: Сергія Либенського "Глиби" і Олега "Гери", командир роти РВП в 127-му батальйоні. Сергій мав дикий оптимізм, любов до всіх людей. Це була людина-парадокс, бо він був добряком і водночас був повний ненавистю до росіян.

Олег "Гера" був поранений, зараз його списали через здоров'я. Це теж людина, яка проявила свою людяність. І командирську людяність, і людську людяність. Був момент, коли взвод і рота мали йти на "м'ясне" завдання. Він зберіг особовий склад, але пішов туди сам. Взяв весь удар на себе. Потрапив під щільний мінометний обстріл, як воно і мало бути, тільки мало бути за всією нашою ротою. А так він взяв все на себе.

Хоч війна наша з нашого боку справедлива, благородна і правильна, українці захищаються, але будь-яка війна – це війна. І вона ламає, затягує в бруд. Поряд з брудом є місце світлому подвигу, пожертві, людяності. Однак дуже важко це проявити, а зберігати ще тяжче.

Що відчуває військовий після втрати побратима?

Фотограф та військовослужбовець 2-го Інтернаціонального легіону ЗСУ Олександр Заклецький сказав, що побратимство виникає органічно, адже люди живуть разом, їдять разом, воюють разом, захищають, прикривають один одного. Це люди, які прийшли з різних країн, але в них є спільна мета. Так формується відчуття великої родини. Це про якусь таку особливу теплоту між людьми, які вирішили стати сім'єю.

Ну, може тому і поспішаєш жити. Поспішаєш жити, поспішаєш щось сказати, поспішаєш щось робити, тому що ти для себе прийняв рішення, що ти готовий вбивати в будь-який момент і загинути в будь-який момент. Це на тебе накладає дуже серйозну відповідальність. А з іншого боку ти дійсно намагаєшся жити швидше,

– поділився Заклецький.

Однак коли когось раптом не стає поруч, Олександр просто намагаюся далі вести з ним діалог в голові, в уяві. Звертається до нього, думає, що б він сказав, як би себе повів, як би відреагував. Дійсно, поки людину пам'ятають, доти вона жива.