Новини невтішні: куди і з чим росіяни переміщують значну кількість техніки через Маріуполь

Росіяни постійно перекидають техніку через тимчасово окупований Маріуполь. Перевозять, однак, не лише живу силу, але й інші незвичні військові вантажі.

Зараз активність ворога у Маріупольському районі дещо знищилась, і на це є причина. Детальніше про переміщення ворога і його плани у розмові з 24 Каналом розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

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Чому військової техніки на окупованих територіях поменшало

За останній тиждень зменшились темпи перекидання військової техніки з Маріуполя. Річ у тім, що Маріупольсько-Бердянська агломерація "забита" новими контрактниками, з яких формуватимуть штурмові підрозділи. Зокрема, для активних тренувань окупанти використовують Куликівський полігон, що у Маріупольському районі.

Подібна ситуація і в Маріупольсько-Розівській агломерації. Щоправда, там ворог не тренує нові підрозділи, а перекидає туди підкріплення з Кримського півострова та з Росії.

Фактично ми на тій стадії, коли у росіян немає у достатній кількості живої сили, щоб посилювати нею свої резерви. Всі ті, хто готувався перед тим, уже на першій лінії фронту. Поповнювати втрати їм, з одного боку немає ким, а з іншого боку, росіяни подбали про укомплектування другої лінії. Тобто вони зможуть протриматися кілька тижнів без активних переміщень ззовні,

– зазначив Петро Андрющенко.

Тож активний рух російських військових колон через окуповані території, ймовірно, почнуться через тиждень – два.

"Але є дещо цікаве і незвичне. Наприкінці минулого тижня ми спостерігаємо дуже велику кількість вантажівок, які перевозять ліс. Вони везуть колоди, везуть дошку. Це військові вантажівки, або військово-цивільні колони. Все воно рухається у бік Розівки", – зауважив Андрющенко.

У "Центрі вивчення окупації" припускають, що вирубані дерева, а також інженерні підрозділи везуть на колишній Времіївський напрямок – у район Курахового. Ймовірно, там росіяни почнуть окопуватися й укріплюватися.

Після загарбання тих чи інших населених пунктів для росіян – це звична річ, не зважаючи на походу чи темпи бойових дій. І для Сил оборони це не дуже хороша новина.