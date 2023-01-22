Загроза нової ракетної чи дронової атаки, де противник пробував наступати: головне від Генштабу

Збройні Сили України вже 333 добу захищають країну від російської агресії. На Сході країни тривають пекельні бої.

Про головні події на фронті та ситуацію на різних напрямках – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Пісторіус приїде до Києва, Україна готова у разі наступу з Білорусі: хронологія 333 дня війни

Окупанти продовжують безуспішні спроби наступу

Упродовж доби російські загарбники знову намагалися вести наступальні дії на Авдіївському Бахмутському та Лиманському напрямках. На інших ділянках окупантам не залишається нічого, як оборонятися.

Загроза нового удару з використанням ракет чи дронів-камікадзе зберігається. Минулої доби вороги завдали:

1 ракетний удар;

27 авіаційних;

55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Важливо Питання літаків F-16 для України розблоковано, – Подоляк

Детальніше про ситуацію на напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках загрози наступу з території Білорусі наразі немає. Від мінометів та артилерії постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області, та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку росіяни били по Макіївці, Площанці, Червонопопівці, Кузьминому і Серебрянському лісництву Луганської області.

На Бахмутському напрямку гатили по позиціях українських захисників, розташованих у понад 15 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти теж активно обстрілювали території. Під вогонь противника потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

На Новопавлівському – загарбники обстріляли Богоявленку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерії ворога постраждали райони понад 15 міст і селищ. Зокрема Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку всім спектром артилерії російські війська тероризували Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.

ЗСУ не дають окупантам перехопити ініціативу

Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили напади росіян у таких населених пунктах:

Новоселівське Луганської області;

Терни,

Серебрянське лісництво,

Верхньокам’янське,

Білогорівка,

Красна Гора,

Бахмут,

Первомайське,

Мар’їнка;

Побєда на Донеччині.

Щобільше, українська авіація завдала 14 потужних ударів по позиціях росіян. Крім того, 3 авіаудари Сили оборони здійснили по ЗРК противника.