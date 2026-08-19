Про те, як історичний і культурний контекст сформував сучасні освітні підходи в Україні та США, які сильні сторони мають обидві системи та що вони можуть запозичити одна в одної, розповідає викладач Тіджей Костецький в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Як соціокультурний контекст визначає модель освіти?

Школа займає значну частину життя кожної людини. За час навчання дитина проводить у стінах школи близько 15 тисяч годин – саме цей час стає визначальним фактором для формування її поведінки, соціалізації та життєвих траєкторій.

Важливо, що освіта ніколи не існує у вакуумі: її формує культурний та суспільно-політичний контекст. За останнє століття Україна пережила декілька етапів трансформації. Один із тих, що значно вплинув на формування української освіти, – період Радянського Союзу. І навіть якщо фактично Нова Українська Школа викорінює стандарти, які існували майже століття тому, ця культура все ще існує у мисленні людей та їхньому ставленні до навчання.

Саме тому пряме зіставлення двох освітніх систем ніколи не може бути абсолютно коректним. Суспільний, культурний та політичний контексти формують унікальні умови функціонування кожної системи, а відтак практики й стандарти, ефективні в одній країні, не завжди можуть бути безпосередньо імплементовані в іншій.

Проте все ж у США, Україні або в будь-якій іншій країні світу школа виконує однакову функцію – формує громадян. Її роль в тому, щоб навчати дітей, інформуючи та по-справжньому розширюючи їхню оптику знань та мудрості, щоб вони ставали гідними громадянами, які вестимуть країну в потрібному напрямку.

Учні завжди пам'ятатимуть те, як школи й конкретно вчителі змушували їх почуватися щодо себе. Тому правильна шкільна модель, незважаючи від контексту, де ми живемо – визнання, розширення можливостей учнів. Варто дати їм зрозуміти, що їхній голос важливий, що коли вони виходять у суспільство, їхній голос має таку вагу, що вони здатні самостійно формувати та змінювати культуру, а не просто слідувати правилам, які їм нав'язує хтось інший.

Ключові відмінності між українською та американською освітою

Коли ми порівнюємо різні системи навчання, стає очевидним: кожна з них робить ставку на свій набір сильних сторін.

Американська освіта у переважній більшості цінує креативність, інновації, ініціативність та комунікацію. Звісно, ці речі мають величезне значення. Проте саме українська освіта більш націлена на розвиток дисципліни, наполегливості та міцного академічного фундаменту. На мою думку, найсильніші випускники володіють як допитливістю до навчання, відкритістю, так і вмінням дотримуватися стандартів, а це необхідно, аби досягти результатів та бути успішними.

Цей баланс не виникає випадково – він формується під впливом цінностей, які кожна з культур закладає у процес навчання від самого початку.

Отже, варто розглянути кожен аспект окремо.

Роль учителя в українській та американській освіті

В Америці вчителі часто сприймають себе як фасилітаторів навчання, які створюють можливості та спонукають учнів самостійно розвивати навички критичного мислення. В Україні ж викладача традиційно вважають експертом, який передає знання.

Коли я цього та минулого року проводив воркшопи у Львові, я постійно заохочував студентів ставити мені запитання. Те, що я відчував у них, – це нерішучість. Було справжнє вагання: можливо, вони боялися поставити неправильне запитання або не звикли до того, що хтось запитує їхню особисту думку.

Відчувався певний страх – і я певен, що це йде від минулої радянської системи: "Не питай, не піддавай сумніву авторитет". На мою думку, це перешкоджає розвитку навичок критичного мислення.

Акценти на розвитку особистості

Відмінності між системами особливо помітні в тому, як школа враховує особисту позицію учня. В американських школах учнів заохочують ставити запитання, дискутувати щодо ідей та відкрито висловлювати власну думку, навіть якщо вона відрізняється від позиції більшості. Важливим є не лише те, щоб учень знав правильну відповідь, а й те, щоб він умів сформулювати власну позицію, аргументувати її та бути готовим переглянути свої погляди під впливом нових аргументів.

В Україні, за моїми спостереженнями під час роботи в освітньому середовищі, більший акцент традиційно робиться на дисципліні, знаннях і повазі до вчителя та старших. Це формує сильну культуру відповідальності й дотримання правил, однак іноді може залишати менше простору для вільного обговорення та експериментування з власними ідеями.

Як освітнє середовище формує ставлення до помилок?

На мою думку, американські студенти наразі ставляться більш спокійно до зворотного зв'язку, аніж раніше. Вони мають труднощі, коли отримують відгук – особливо, якщо він негативний.

Проте часто це залежить від виховання, адже Америка – країна усіх рас, національностей. Багато чого залежить від родини: це азійська, східноєвропейська чи індійська родина. У кожному з цих середовищ є свій тиск, з яким стикаються студенти, проте конкретно в аспекті освіти ми багато співпрацюємо, вчимося працювати в команді, і саме через це страх помилок поступово розвіюється.

В Україні ж я спостерігав іншу тенденцію: учні сприймають помилки як те, чого потрібно уникати. Помилка часто сприймається як показник невдачі, а не як частина процесу навчання. На мою думку, це саме той аспект освітнього підходу, зміна якого могла б ще більше розкрити потенціал, який українці й так демонструють в інших сферах – здатність швидко адаптуватися та діяти в умовах невизначеності.

Що американська освіта може позичити в української та навпаки?

Незважаючи на те, що кожна з країн перебуває на своєму шляху, Україна має глибокі уроки, щоб навчити не лише США, а й весь світ адаптивності та лідерства під тиском.

Водночас є аспекти, на яких західна освітня традиція робить сильний акцент і які можуть органічно підсилити українську школу.

Перше – це поглиблений фокус на критичному мисленні, яке розвивається через постійну взаємодію, колаборацію та проєктне навчання. Коли учні працюють разом у командах, вони природно опановують складні комунікативні навички: вчаться активно слухати, приймати інші погляди та спільно шукати рішення.

Друге – культура конструктивного зворотного зв'язку та вміння екологічно його надавати. Йдеться про підхід, коли коментарі до роботи сприймаються не як спроба знецінити, а як прояв небайдужості та віри в потенціал людини: "Ось ця частина в тебе вийшла чудово. А якщо змінити або доопрацювати ось цей момент, результат буде ще сильнішим. Я знаю, що тобі це під силу". У центрі такого фідбеку завжди стоїть повага до особистості, а не засудження чи приниження.

Третє – і це вже те, що Америка може запозичити в України – здатність підтримувати якість і безперервність освіти в умовах кризи.

Українські вчителі та учні за останні роки показали, як можна вчитися й навчати попри повітряні тривоги, відключення світла, переміщення родин і постійну непевність завтрашнього дня. Це не просто "дистанційне навчання" в комфортних умовах – це вміння швидко перебудовувати формат уроку, тримати мотивацію дітей, коли звичний ритм життя щодня ламається, і зберігати шкільну спільноту навіть тоді, коли фізична школа стала небезпечним місцем.

Американська система, яка звикла працювати в умовах стабільності, може навчитися саме цій гнучкості та стійкості – умінню не зупиняти освітній процес, а адаптувати його на ходу, не втрачаючи людяності.

Тож, зрештою, обмін досвідом між українською та американською освітами – це не про те, яка система "краща", а про взаємне збагачення. Україна вчить світ мужності й стійкості перед обличчям неможливого, тоді як США можуть поділитися підходами до критичного мислення та культури конструктивного зворотного зв'язку.

Саме в цьому діалозі, а не в порівнянні, і народжується освіта майбутнього.