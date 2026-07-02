Що треба зрозуміти про Росію?

1. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, вже давно це зробив. Решта безнадійні. Про це пише Валерій Пекар.

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2. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення уражене вивченою безпорадністю, атомізоване й нездатне на спільну дію. Будуть скиглити і кусати один одного.

3. Перевороту не буде. Навколо Володимира Путіна лише найбільш довірені люди, всі вони прямі бенефіціари війни.

4. Армія не повстане. Вона задовбана й контрольована спецслужбами.

5. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил: партапарат – держбезпека – армія. Саме він уможливив зсув балансу. Нині ж у Росії є концентрація сили.

Які сценарії ймовірні?

Закручування гайок, сталінізація й чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі й продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика й строката, а сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї.

Або ж відбудеться відкручування гайок – обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотний процес розпаду, як у 1985 – 1991 роки, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки.

Далі починаються варіанти розпаду: хаотичний і кривавий, як у 1917 році, чи акуратний, як у 1991-му. Для України, Європи й Америки кращий другий. Але щоб був другий, треба багато працювати.

Бачу багато однотипних думок: "Як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі?". Відповідаю: окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.