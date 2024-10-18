Не штаб, а будинок людей похилого віку: що таке путінський генералітет

Росія – країна байдужості. Всіх, хто намагався проявляти активну громадську позицію там завжди відстрілювали, карали, винищували, сьогодні в Росії залишись тільки пасивні. В оточенні Путіна, абсолютно безпечному, немає не те що мінімальної опозиції, там нема інших поглядів, відмінних від путінських.

Про це в розмові з 24 Каналом наголосив ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, підкресливши, що серед генералітету Путіна є тільки загальне розуміння того, що ця війна – процес, який годує, дає змогу вирішити свої головні завдання: отримати вислугу років, погони, значну пенсію, а зараз зарплату.

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Оточення Путіна готове до вічної війни

Асланян зазначив, що у російського диктатора не вистачає мізків на те, щоб призначити для роботи в штабах реальних фронтовиків, тому, на думку ведучого, він цю війну не виграє ніколи.

"З ним поряд ніколи не буде тих, хто хоче й може виграти війну, а тільки ті, хто згоден воювати вічно. Зачищений повністю простір довкола Путіна в радіусі 1000 генералів і декількох поколінь людей. Якщо хтось і догадається, що це дивно воювати зі своїми, бо українці – це ж взагалі-то свої, до того ж усвідомить, що цю війну Росія точне не виграє і варто її закінчувати, то про таких ніхто не дізнається, їх ніхто не почує", – озвучив Асланян.

Активних совісних росіян добивають, інші – пасивні

Ведучий каналу Ходорковський Live звернув увагу на те, що в Росії навіть за опозиціонера Навального, повага до якого серед російського суспільства була однозначною, вся країна не піднялася. Це, з його слів, зробили найрішучіші, найсовісніші.

Можливо, їх більше, але є активні совісні люди, а є пасивні. Перших переписали й потроху добивають. В будь-якій соціальній групі є ті, хто за і проти, хто зрозумів чи ні, активні й пасивні. Довкола Путіна вони також є: ті, хто усвідомлюють, що з цим (війною – 24 Канал) треба закінчувати. А формується коло тих, хто не виражає свою думку, а ухвалює рішення,

– розповів Асланян.

Російські генерали шукають вигоду від війни

Якщо подивитися на генералітет Путіна, генштаб, військових радників, то, зі слів Асланяна, видно, що там немає жодної людини, яка б хотіла виграти цю війну. Вони в неї граються, бо мають свою вигоду, їм абсолютно байдуже, що відбувається і вони, на погляд ведучого, можуть в такому режимі існувати роками.

Якби Путін додумався взяти лейтенанта з передової, зробити з нього генерала, перевести його в штаб, це, на думку Асланяна, була б єдина людина, яка захотіла виграти цю війну, бо він її відчув на собі, зрозумів, що воювати – це складно.

"А у Путіна сидять там дідусі. Коли він приїжджає в Ростовський штаб – це ж не штаб, а будинок людей похилого віку. Виходять одягнуті в зелених "піжамах" діди, з черевом, сиві, облізлі. І вони йому розповідають як з правого флангу посунули 2 дивізії, на лівому – 2 корпуси, ще десь 5 бригад. Серед них не виникне бунту чи розуміння того, що це глухий кут, в них все спокійно: день відпрацював, вахту відчергував, пайок отримав, генеральська пенсія незабаром", – підсумував Асланян.