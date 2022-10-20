Масований удар дронами-камікадзе і 20 авіаударів: у Генштабі розповіли, що відбувалося на фронті

Росіяни 20 жовтня завдали масованого удару дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі. Більшість безпілотників вдалося збити.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом доби загарбники намагалися утримати захоплені території, зосереджували зусилля на стримуванні українських захисників на окремих напрямках та намагалися наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

До теми Росіяни поспіхом тікають з Херсона: біля Антонівського мосту – величезні черги

Окупанти завдають ударів по будинках цивільних

Захисники зазначили, що окупанти обстрілюють позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку. Окрім цього, росіяни, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільних.

Зокрема, протягом доби загарбники завдали 3 ракетних та 20 авіаційних ударів, а також здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього постраждали до 20 населених пунктів, серед яких:

Терни,

Бахмут,

Вугледар,

Комишуваха.

Окрім цього, росіяни завдали масованого удару з використанням іранських БпЛА по цивільній інфраструктурі. Українським захисникам вдалося приземлити 15 дронів з 20.

Зауважте Бурштин та Ладижин під ударами: у Генштабі розповіли деталі масованої атаки по Україні

Росіяни вели обстріли на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках наразі суттєвих змін немає. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України. Тому загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних дронів зберігається.

Своєю чергою, на інших напрямках окупанти здійснювали обстріли, зокрема:

На Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Миколаївка і Костобродів Чернігівської області. Також ворог залучив БпЛА з бойовим навантаженням.

На Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Красне і Стрілеча. Зафіксували й активність БпЛА з бойовим навантаженням.

На Куп'янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Зарічне, Білогорівка, Торське, Терни та Ямполівка.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти не проводили активного наступу. Однак вони атакували позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру в районах понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

Своєю чергою, на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки загарбники здійснили до 40 вильотів БпЛА різних типів.

Актуально Росія спершу пробувала застосовувати "Шахіди" на фронті: чому ця тактика провалилася

Росіянам примусово вручають повістки

Військово-політичне керівництво Росії офіційно завершує часткову мобілізацію. Водночас примусове вручення повісток окремим категоріям росіян не припиняється.

Так, в Мосрентгені Московської області мобілізованих розмістили в пункті дислокації 27-ї окремої мотострілецької бригади. Там їм проведуть медогляд, після чого відправлять на фронт. Окрім цього, під час уже проведених мобілізаційних заходів виникають суттєві проблеми.

Також окупаційне керівництво продовжує примусову мобілізацію чоловіків на тимчасово захоплених територіях. Одночасно там розпочали так звану "евакуацію" цивільних.

Цікаво Чи стануть удари іранськими дронами постійною тактикою Росії: пояснення військового експерта

ЗСУ знищують окупантів

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів. Підтвердили ураження:

2 районів зосередження озброєння та військової техніки,

2 опорних пунктів,

2 позицій зенітних ракетних комплексів росіян.

Своєю чергою, підрозділи протиповітряної оборони збили 15 дронів-камікадзе Shahed-136. Окрім цього, воїни ракетних військ і артилерії уразили:

пункт управління,

2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

2 склади боєприпасів.

Варто подивитися – росіяни обладнують військовий аеродром на кордоні Білорусі й України: відео