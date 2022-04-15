Що відбувалося на вокзалі Краматорська після удару Росії: журналісти CNN стали свідками подій
Джерело:CNN
Російські війська зранку 8 квітня запустили ракету на вокзал Краматорська, поки там відбувалася евакуація. Поряд були журналісти CNN, які згодом поділилися спогадами про моторошну подію.
Представник американського ЗМІ описав у деталях не лише момент влучання боєприпасу, а й події після цього. Матеріал оприлюднили 15 квітня.
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Над головами вибухнула ракета
Приблизно о 10:30 на вокзалі міста було приблизно 4 тисячці людей. Очікування евакуації перервалося гучним звуком.
Над головою вибухнула ракета, обсипавши шматки металу. У натовпі, який в основному складався з жінок, дітей та літніх людей, полетіли осколки,
– згадує очевидець.
Як наслідок, загинули понад 50 людей. Ще приблизно 100 осіб зазнали важких поранень і потребували негайної допомоги.
Застигла калюжа крові та зуби поруч
Після цього журналісти вирішили оглянути територію та жахнулися. На одній із платформ була калюжа крові, яка почала застигати.
Саме в це місце полетів один із осколків боєприпасу. Іноземці припустили, що в цьому місці була поранена літня людина. На це вказували кілька вставних зубів, які були поряд із кров'ю.
Це те, що подарувала мирним жителям ракета з написом "за дітей". Її залишки застрягли в траві поряд із вокзалом.
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