Що відбувалося на вокзалі Краматорська після удару Росії: журналісти CNN стали свідками подій

Російські війська зранку 8 квітня запустили ракету на вокзал Краматорська, поки там відбувалася евакуація. Поряд були журналісти CNN, які згодом поділилися спогадами про моторошну подію.

Представник американського ЗМІ описав у деталях не лише момент влучання боєприпасу, а й події після цього. Матеріал оприлюднили 15 квітня.

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Над головами вибухнула ракета

Приблизно о 10:30 на вокзалі міста було приблизно 4 тисячці людей. Очікування евакуації перервалося гучним звуком.

Над головою вибухнула ракета, обсипавши шматки металу. У натовпі, який в основному складався з жінок, дітей та літніх людей, полетіли осколки,

– згадує очевидець.

Як наслідок, загинули понад 50 людей. Ще приблизно 100 осіб зазнали важких поранень і потребували негайної допомоги.

Застигла калюжа крові та зуби поруч

Після цього журналісти вирішили оглянути територію та жахнулися. На одній із платформ була калюжа крові, яка почала застигати.

Саме в це місце полетів один із осколків боєприпасу. Іноземці припустили, що в цьому місці була поранена літня людина. На це вказували кілька вставних зубів, які були поряд із кров'ю.

Це те, що подарувала мирним жителям ракета з написом "за дітей". Її залишки застрягли в траві поряд із вокзалом.

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