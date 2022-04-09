Про ситуацію з пораненими розповіла виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Вікторія Кулик. Посадовиця зазначила, що лікарі області приймали пацієнтів увесь вечір та ніч 8 квітня, і станом на 16:30 9 квітня постраждалих продовжують приймати.
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Ситуація з пораненими у Краматорську
За словами Вікторії Кулик, 20% поранених у Краматорську – у дуже тяжкому стані. Серед них, зокрема, є діти з ампутованими кінцівками – як нижніми, так і верхніми.
Цілодобова психологічна підтримка цих пацієнтів, їхніх сімей, – все це організовано,
– запевнила представниця Дніпропетровської ОВА.
До слова, посадовиця додала, що лікарі наразі забезпечені усіма необхідними медичними засобами. Втім пацієнти потребуватимуть не лише тривалого лікування, а й тривалої реабілітації.
Обстріл окупантами вокзалу у Краматорську: коротко
- 8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська окупанти завдали ракетного удару.
- На час обстрілу на вокзалі перебували близько 4 тисяч людей, які намагались евакуюватись з міста.
- Пентагон підтвердив, що удар "Точкою У" здійснили російські війська, а саме 18-а мотострілецька дивізія ЗС Росії.
- За попередніми даними, унаслідок ракетного удару окупантів по вокзалу Краматорська, загинули 52 людей, ще 109 – отримали поранення.
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