Росіяни активніше перекидають залізницею військових та техніку на фронт: головне від Генштабу

Українські захисники вже 303 дні захищають Україну від повномасштабного російського вторгнення. Ворогу завдають колосальних втрат.

Нові дані Генштаб ЗСУ надав станом на 18:00 23 грудня. Упродовж доби російські окупанти завдали 1 ракетний та 4 авіаційних удари. Окрім того, ворог 16 разів гатив з реактивних систем залпового вогню.

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Ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій,

– мовиться у повідомленні.

Яка ситуація на різних напрямках фронту

У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти продовжують вести наступальні дії на таких напрямках:

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському.

На Куп'янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. Тим часом на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються.

Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги. На всій території України зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів.

На території Білорусі окупанти планують розгорнути польовий шпиталь.

Російські окупанти відкривали вогонь на таких напрямках:

Куп'янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Новопавлівському;

Запорізькому;

Херсонському.

Українська авіація потужно вдарила по ворогу

Упродовж доби українська авіація вдарила 7 разів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

"А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів", – мовиться у повідомленні.

Наразі уточнюють інформацію про втрати ворога.