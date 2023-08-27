Безуспішні спроби наступу ворога, знищені ЗРК і пункти управління окупантів, – Генштаб

У Генштабі ЗСУ 27 серпня розповіли про оперативне становище, що склалося на фронті. Там зазначили, що ворог вів безуспішні наступальні дії на позиції наших захисників.

Загалом за минулу добу відбулося 40 бойових зіткнень з армією країни-агресорки. При цьому у Генштабі відзначили й активну роботу наших солдатів по позиціях окупантів.

Дивіться також Росія масовано обстріляла Україну ракетами: де вночі працювала ППО

Які події відбувалися на фронті 27 серпня

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що інформація щодо ракетного обстрілу України вночі 27 серпня – уточнюється. Водночас до цього росіяни також завдавали удари вздовж лінії фронту нашої держави.

Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 45 авіаційних ударів. Також він здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах,

– мовиться у звіті Генштабу.

Там зазначили, що внаслідок цих атак є постраждалі й пошкодження будинків. Військові наголосили, що ймовірність ракетних ударів по всій території України лишається високою.

Попри це, наші Збройні Сили працювали по окупантах на лінії фронту. Зокрема, вони завдавали ударів по позиціях особового складу та техніки ворога.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 2 удари по пунктах управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника", – наголосили військові.

Працювали також і ракетні підрозділи Сил оборони разом з артилеристами. Так, протягом минулої доби вони уразили 2 зенітно-ракетних комплекси росіян, 1 район зосередження їхнього особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях.

Наостанок у Генштабі зазначили, що українці обов'язково переможуть разом. Там також закликали підтримувати наших військових.

Як триває контрнаступ ЗСУ