ЗСУ відбили штурм Богородичного, Григорівки й Соснівки, окупанти мають втрати та зневірюються

російські вбивці продовжують наступати на Донеччині та Луганщині, проте зазнають значних втрат. Щоб поповнити свої втрати, вони змушують воювати чоловіків з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили 7 липня у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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"Наші воїни звели нанівець усі потуги ворога просунутись в напрямку Соснівки. Штурм відбили, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції", – зазначили у Генштабі.

Де наступали загарбники

Окупанти провели штурм на Слов'янському напрямку. Вони намагалися захопити Богородичне, але українські захисники жорстко відбили чергову спробу загарбників. Неподалік, на Краматорському напрямку, росіяни невдало штурмували території у напрямку Григорівки та Верхньокам'янського.

Загарбники зазнали втрат на Бахмутському, коли намагалися поліпшити тактичну ситуацію неподалік Вершини та Берестового. росіяни втекли у паніці.

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Мобілізують людей без підготовки

Генштаб зазначив, що загарбники в Україні щодня зазнають втрат живої сили, озброєння та техніки. Зокрема, командування центрального військового округу збройних сил росії забирають підрозділи зі складу 35 окремої мотострілецької бригади. Замість цього залучають невмотивовані підрозділи 74 окремої мотострілецької бригади.

росіяни продовжують примусово мобілізувати людей з окупованих ними територій Луганської області. Такі військові не мають необхідної підготовки та амуніції.

Чи захопили Луганщину

Селище Верхньокам'янка у Луганській області продовжує тримати оборону, тому росіяни ще не захопили весь регіон. Про це розповів очільник ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що на околицях області досі тривають важкі бої. Окупанти рівняють населені пункти із землею.

На окупованих територіях загарбники шукають людей з проукраїнською позицією. Зокрема, у Кремінній мешканців розстрілюють просто на вулицях. Шукати тих, хто не погоджується з окупацією, допомагають колаборанти – надають росіянам точні адреси.

Крім цього, у Кремінній змушують місцевих працювати. Чоловікам замість грошей дають повістки.

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