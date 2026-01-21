ЗСУ створили "кіл зону" біля Куп'янська, а росіяни мали успіх на іншому напрямку: карти від ISW
- Сили оборони контролюють ситуацію поблизу Куп'янська.
- Російські війська продовжують здійснювати атаки на всіх відтинках фронту, однак просування мають лише подекуди.
Українські війська сформували так звану тактичну "зону ураження" поблизу Куп'янська. Вона фактично позбавляє російські підрозділи можливості застосовувати техніку на відстані приблизно 20 – 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а піхоту — на відстані до одного кілометра.
Водночас російські війська останнім часом здійснили просування на півночі Харківської області, а також у районі Покровська. Про таке йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Як змінилася ситуація на фронті?
Російські війська продовжують активні дії на півночі Харківщині. Зафіксовано підтверджене просування противника у східній частині Вовчанська. Окупанти атакували низку населених пунктів поблизу державного кордону, намагаючись зондувати українську оборону.
Водночас заяви російських пропагандистів про масштабні прориви залишаються непідтвердженими й розглядаються як елемент інформаційно-психологічного тиску.
Зауважте! Йдеться, зокрема про нібито "захоплення" Новоплатонівки. У Центрі протидії дезінформації простували заяви пропагандистів про контроль над населеним пунктом.
Українська сторона повідомляє, що ворог діє переважно піхотою, не евакуйовує поранених і застосовує виснажливу тактику масових атак.
Російські підрозділи не припиняють наступальних спроб у районі Куп'янська, однак підтвердженого просування не зафіксовано. Бої точаться безпосередньо поблизу міста, а також на північному, східному та південно-східному флангах.
Українські сили, зі свого боку, здійснюють контратаки та завдають середньої дальності ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій Луганщині, зокрема по підрозділах БпЛА противника.
Яка ситуація на фронті: дивіться карти ISW
Наступальні дії росіян у районі Лимана та Слов'янська тривають, але без результативного просування. Ворог здійснював атаки з кількох напрямків, активно залучаючи дрони для ураження української логістики. Українські сили утримують позиції, попри постійний тиск.
На цьому відтинку фронту російські війська посилили використання FPV-дронів і дронових засідок, намагаючись порушити постачання українських підрозділів. Зафіксовані численні атаки поблизу Костянтинівки та Дружківки, однак лінія фронту залишається стабільною.
Російські сили досягли обмеженого просування на північний захід від Покровська, зокрема в районі села Гришине. Бої тривають безпосередньо на підступах до міста та в його околицях.
За оцінками українських військових, противник активно проводить диверсійно-розвідувальні дії та може перейти до механізованих штурмів через промерзання ґрунту. При цьому українські підрозділи все ще утримують окремі позиції в межах міста.
На Новопавлівському, Олександрівському, Запорізькому та Херсонському напрямках російську війська продовжують штурмові дії, однак без суттєвих успіхів.
Що каже головнокомандувач ЗСУ Сирський про ситуацію на війні?
На Гуляйпільському напрямку становище вдалося взяти під контроль завдяки залученню штурмових підрозділів. Як пояснив Олександр Сирський, такі частини фактично виконують функції "пожежних команд" – їх оперативно перекидають на найскладніші ділянки, де виникає загроза прориву або де виснажені підрозділи вже не можуть самостійно стримувати ворога.
Зокрема, 102-га бригада територіальної оборони безперервно перебуває на цьому напрямку з 2022 року. Попри добру обізнаність із місцевістю, підрозділ зазнав серйозного виснаження через тривалу службу без повноцінних ротацій і доукомплектування.
Сирський зазначив, що тривалий час цей напрямок вважався відносно спокійним, однак після прориву фронту й втрати окремих позицій з'явилася реальна загроза просування російських військ, що й змусило командування посилити оборону штурмовими частинами.
Окремо головнокомандувач наголосив на зміні співвідношення втрат. За його словами, у 2025 році втрати українських сил скоротилися на 13%, тоді як втрати противника суттєво зросли. Загалом у 2024 – 2025 роках російська армія втратила понад 850 тисяч військових убитими та пораненими, що, за оцінкою Сирського, підтверджує ефективність дій ЗСУ.