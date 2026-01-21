ЗСУ створили "кіл зону" біля Куп'янська, а росіяни мали успіх на іншому напрямку: карти від ISW

Українські війська сформували так звану тактичну "зону ураження" поблизу Куп'янська. Вона фактично позбавляє російські підрозділи можливості застосовувати техніку на відстані приблизно 20 – 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а піхоту — на відстані до одного кілометра.

Водночас російські війська останнім часом здійснили просування на півночі Харківської області, а також у районі Покровська. Про таке йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як змінилася ситуація на фронті?

Російські війська продовжують активні дії на півночі Харківщині. Зафіксовано підтверджене просування противника у східній частині Вовчанська. Окупанти атакували низку населених пунктів поблизу державного кордону, намагаючись зондувати українську оборону.

Водночас заяви російських пропагандистів про масштабні прориви залишаються непідтвердженими й розглядаються як елемент інформаційно-психологічного тиску.

Зауважте! Йдеться, зокрема про нібито "захоплення" Новоплатонівки. У Центрі протидії дезінформації простували заяви пропагандистів про контроль над населеним пунктом.

Українська сторона повідомляє, що ворог діє переважно піхотою, не евакуйовує поранених і застосовує виснажливу тактику масових атак.

Російські підрозділи не припиняють наступальних спроб у районі Куп'янська, однак підтвердженого просування не зафіксовано. Бої точаться безпосередньо поблизу міста, а також на північному, східному та південно-східному флангах.

Українські сили, зі свого боку, здійснюють контратаки та завдають середньої дальності ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій Луганщині, зокрема по підрозділах БпЛА противника.

Яка ситуація на фронті: дивіться карти ISW

Наступальні дії росіян у районі Лимана та Слов'янська тривають, але без результативного просування. Ворог здійснював атаки з кількох напрямків, активно залучаючи дрони для ураження української логістики. Українські сили утримують позиції, попри постійний тиск.

На цьому відтинку фронту російські війська посилили використання FPV-дронів і дронових засідок, намагаючись порушити постачання українських підрозділів. Зафіксовані численні атаки поблизу Костянтинівки та Дружківки, однак лінія фронту залишається стабільною.

Російські сили досягли обмеженого просування на північний захід від Покровська, зокрема в районі села Гришине. Бої тривають безпосередньо на підступах до міста та в його околицях.

За оцінками українських військових, противник активно проводить диверсійно-розвідувальні дії та може перейти до механізованих штурмів через промерзання ґрунту. При цьому українські підрозділи все ще утримують окремі позиції в межах міста.

На Новопавлівському, Олександрівському, Запорізькому та Херсонському напрямках російську війська продовжують штурмові дії, однак без суттєвих успіхів.

Що каже головнокомандувач ЗСУ Сирський про ситуацію на війні?