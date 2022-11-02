У Росії триває мобілізація, а на Херсонщині – примусова "евакуація": головне з Генштабу

На Херсонщині триває примусова так звана "евакуація". А на території Росії продовжують вручати повістки чоловікам призивного віку, попри завершенню мобілізації.

Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках. Наразі противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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На Херсонщині триває "евакуація"

У Генштабі повідомили, що нині триває примусова так звана "евакуація" цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений.

У Росії роздають повістки

Попри офіційному завершенню мобілізації на території Росії, повістки продовжують надходити чоловікам призовного віку. Це вкотре доводить, що Кремль бреше і "другій армії світу" не вистачає бойовиків.

Росіяни атакують українські населені пункти

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка Донецької області.

Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Серед них – Краматорськ, Миколаїв, Полтава, Микільське Запорізької області та Павлівка на Донеччині.

Яка ситуація на фронті

Загарбники здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай і Сеньківка Чернігівської області та Мефедівка, Вовківка, Заруцьке, Миропілля, Гірки, Юнаківка, Запсілля і Олександрівка на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Глибоке, Кам’янка, Вільхуватка, Нескучне, Вовчанськ, Козача Лопань, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне, Уди та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Дворічне, Греківка, Зарічне, Іванівка, Котлярівка, Макіївка, Надія, Невське, Ямполівка та Терни;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Зеленопілля та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Невельське, Нетайлове та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Новомайорське, Времівка, Нескучне та Парасковіївка;

на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Павлівка, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 18 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від обстрілів з РСЗВ противника постраждало місто Нікополь та село Іллінка Дніпропетровської області.

ЗСУ нищать ворога

Як стало відомо, підтверджено втрати ворога в районі населеного пункту Музиківка Херсонської області 29 жовтня. Так, внаслідок вогневого ураження знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", а до десяти одиниць іншої військової техніки ворога зазнали пошкоджень.

Також у районі населеного пункту Снігурівка Миколаївської області, 30 жовтня, було знищено 12 загарбників.

За наявною інформацією, ворог розгорнув додатковий шпиталь в районі населеного пункту Завітне Бажання Донецької області, який на цей час переповнений пораненими військовослужбовцями окупаційних військ.

Авіація ЗСУ минулої доби завдала по ворогу 33 удари. Під ураження потрапили 26 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Протягом минулої доби українські воїни збили:

гелікоптер,

2 БпЛА типу "Орлан-10",

6 ударних БпЛА "Шахед-136"

2 - типу "Куб".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів та 6 інших важливих військових об’єктів окупантів.

Нагадаємо, що окупанти продовжують виганяти українців з їхніх домівок, зокрема у тимчасово окупованому Херсоні. Спустошені території Кремль заселяє перевдягнутими в цивільне військовими.

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