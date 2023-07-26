Українські війська наступають щонайменше на 3 ділянках фронту, – ISW

Українські воїни продовжують просуватися вперед та крок за кроком звільняти рідну землю від російських загарбників. Сили оборони наступають щонайменше на трьох ділянках фронту.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 липня, показують, що наші воїни досягли тактично значних успіхів на південь від Кліщіївки. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

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Українські воїни продовжують просуватися вперед

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони вели наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (район межі Запорізько-Донецької області) напрямках. Наші захисники просунулися на 750 метрів у напрямку Старомайорського, що за 9 кілометрів на південь від Великої Новосілки.

Ворожі джерела стверджували, що українські сили нібито "незначно" просунулися на захід від Оріхова.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що втрати ворога у 8 разів більші, ніж наші в районі Бахмута, а також в окупантів у 5,3 раза більші на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

ISW раніше оцінював, що українські контрнаступальні операції спрямовані на створення асиметричного градієнта вичерпання, який зберігає українську живу силу ціною повільніших темпів територіальних здобутків, одночасно поступово виснажуючи російську живу силу та техніку,

– зауважили аналітики.

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