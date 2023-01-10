Через колосальні втрати ворог облаштував 3 додаткові шпиталі у Бердянську: головне з Генштабу

Росіяни продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Проте наші захисники та захисниці продовжують завдавати ворогу непоправних втрат.

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті. Росія безжально обстрілює українські міста та позиції наших воїнів, проте разом з тим втрачає і своїх військових.

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У захопленому росіянами Бердянську вже не вистачає лікарень

За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими, тому російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще 3 військові шпиталі. І наші воїни надалі продовжують нищити ворогів, які прийшли на українську землю.

Авіація Сил оборони України впродовж поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління, дві позиції ракетних військ і артилерії та 5 районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників.

Для того, щоб підтримати свій наступ та поповнити втрати, росіяни продовжують здійснювати заходи з мобілізації.

Окупанти продовжують цинічні обстріли

Росія не припиняє завдавати по Україні ракетні та авіаційні удари, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення українців.

Впродовж доби ворог завдав 2 ракетних ударів та здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Також російські загарбники продовжують обстрілювати позиції наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення.

Загроза авіаційних та ракетних обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.