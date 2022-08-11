росіяни намагалися вести штурми у напрямках Мар’їнки, Пісків та Павлівки: втікали з втратами

Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на Донецькому напрямку. Окупанти намагались покращити свої позиції, проте українські оборонці відкинули їх назад.

Про те, що відбувається на фронті у 169 день повномасштабної війни, розповіли в Генштабі ЗСУ. Українські військові наголосили, що особовий склад противника – деморалізований.

До теми Протягом 2 – 3 місяців "невеличка детонація" супроводжуватиме склади росії, – Подоляк

Вороги обстрілюють українські позиції вздовж всієї лінії зіткнення

На Слов'янському напрямку зафіксували численні удари по населених пунктах. Біля Залиману російські війська били з авіації. На Донецькому напрямку росіяни пробували прорвати українську оборону, вони намагались зайняти вигідні рубежі, аби відновити наступ на Краматорськ та Бахмут.

Біля Григорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки сили противника хотіли покращити тактичне положення, проте їх відкинули назад.

На Бахмутському напрямку росіяни гатили з танків та артилерії

На Бахмутському напрямку росіяни гатили із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Бахмута, Костянтинівки, Білогорівки, Зайцевого, Кодеми та інших сіл та містечок. Використовували вороги і авіацію.

росіяни проводили штурмові дії біля Яковлівки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини та Дачі. Українським військовим вдалось змусити загарбників накивати п'ятами. На Авдіївському напрямку росіяни атакували Мар'їнку та Піски, проте теж успіху не мали.

Читайте також Подоляк пояснив, чому переговори з росією наразі неможливі

Що відбувається на інших напрямках:

На Харківському напрямку ворог обстрілював населені пункти із танків, ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Старого Салтова.

ворог обстрілював населені пункти із танків, ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Старого Салтова. Південнобузький напрямок: вороги хочуть не допустити тут просування Сил оборони. Під ворожим вогнем опинились Миколаїв, Прибузьке, Лимани, Галицинове, Березнегувате, Лепетиха, Нікополь та інші.

вороги хочуть не допустити тут просування Сил оборони. Під ворожим вогнем опинились Миколаїв, Прибузьке, Лимани, Галицинове, Березнегувате, Лепетиха, Нікополь та інші. Активно росіяни проводять повітряну розвідку безпілотниками.

В готовності перебувають два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін нема. На Сумщині із ствольної артилерії обстріляли Ворожбу, Мезенівку, Павлівку та Білопілля, а на Чернігівщині – Логи. Велика увага окупантів – до повітряної розвідки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксували численні обстріли. При спробі штурму Павлівки

Дивіться у відео – як працює сучасна розвідка: