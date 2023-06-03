ЗСУ успішно контратакують на Донеччині, Орбан закликав до "миру": хронологія 465 дня війни

В Україні триває 465 день повномасштабного російського вторгнення. Збройні Сили дають відсіч окупантам та продовжують боротися за наші території.

Про нові воєнні злочини росіян, спроби наступальних операцій окупантів, контратаки українців на полі бою, головні події 3 червня – повідомляє 24 Канал.

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Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупантів. Так, за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували 560 росіян, 10 танків, 32 артилерійські системи, 7 засобів ППО та багато іншої техніки. Від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" скоротилася на 209 тисяч солдат.Наталія Гуменюк заявила, що окупанти демонстративно завозять вибухівку на територію хімічного заводу "Кримський титан", аби створити прецедент і звинуватити Сили оборони в техногенній катастрофі. Разом з тим, вона вважає, що росіяни навряд чи дійсно використають вибухівку, адже першочергово постраждають від цього самі.У Бєлгородській області ніч була "бавовняна". Місцеві жителі заявляли про потужні вибухи, проте пропагандисти, традиційно, відмахнулися заявами про нібито "роботу ППО".Для поповнення втрат у живій силі росіяни продовжують агітувати власне населення до проходження військової служби у різний спосіб. Так, у місті Зоринськ Алтайського краю, представники кримінально-виконавчої служби проводять роз’яснювальну роботу серед осіб, які мають умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень. Росіяни безуспішно намагалися наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.Аналітики ISW підкреслили, що ЗСУ успішно контратакують ворога на деяких ділянках фронту на Донеччині. Окрім того, Росія "непропорційно" реагує на незначні бої на полі бою. Це підкреслює нервозність та невпевненість щодо майбутнього контрнаступу ЗСУ.У Німеччині закликали африканські країни заарештувати Владіміра Путіна, якщо він наважиться навідатися до континенту. Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок наголосила, що військові злочинці повинні відповідати за скоєне.Угорщина вкотре потрапила у скандал - уряд випустив ролик із закликом до "миру" в Україні. Проте на карті, яку опублікували у зверненні, Крим відмічений як частина Росії.

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